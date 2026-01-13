Ключевые моменты:
- В 9:00 утра красный сигнал включают уже на 13 перекрестках Одессы;
- К уже существующим 8 локациям добавили еще 5;
- Остановка движения проходит ежедневно во время общенациональной минуты молчания.
Минута молчания в Одессе: где включают красный свет
В Одессе продолжают расширять практику остановки транспорта во время общенациональной минуты молчания. Как сообщили в мэрии, теперь в 9:00 утра красный сигнал светофора для всех направлений включается уже на 13 перекрестках города.
Ранее таких локаций было восемь, но к ним добавили еще пять. В это время движение полностью останавливается, чтобы почтить память погибших украинских воинов. Перекрестки, где действует режим «красный для всех»:
Киевский район:
- Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина
- Люстдорфская дорога — ул. Левитана
- Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги)
Пересыпский район:
- просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха
- ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова
- ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри
Приморский район:
- просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки
- просп. Шевченко — ул. Семинарская
- ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь)
Хаджибейский район:
- ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская
- ул. Богдана Хмельницкого — ул. Степовая
- Тираспольское шоссе — ул. Проселочная
- ул. Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип
Такая практика действует в Одессе с ноября прошлого года. Аналогичные меры приняты и в других городах Украины. Например, во Львове используется похожая система, а в Кривом Роге красный свет во время минуты молчания включают на всех 112 регулируемых перекрёстках. В Житомире и Виннице движение по утрам останавливают патрульные полицейские вручную на самых загруженных участках дорог.
Читайте также:
- Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратит средств и на что они идут
- В Одессе активисты останавливают движение, напоминая о минуте молчания среди городского шума (фоторепортаж)
- На улицах Рени каждое утро выходят люди с флагами: что происходит в городе во время Минуты молчания