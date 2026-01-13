Ключевые моменты:

В 9:00 утра красный сигнал включают уже на 13 перекрестках Одессы;

К уже существующим 8 локациям добавили еще 5;

Остановка движения проходит ежедневно во время общенациональной минуты молчания.

Минута молчания в Одессе: где включают красный свет

В Одессе продолжают расширять практику остановки транспорта во время общенациональной минуты молчания. Как сообщили в мэрии, теперь в 9:00 утра красный сигнал светофора для всех направлений включается уже на 13 перекрестках города.

Ранее таких локаций было восемь, но к ним добавили еще пять. В это время движение полностью останавливается, чтобы почтить память погибших украинских воинов. Перекрестки, где действует режим «красный для всех»:

Киевский район:

Люстдорфская дорога — ул. Сергея Шелухина

Люстдорфская дорога — ул. Левитана

Люстдорфская дорога — ул. Дмитриевская (4-я станция Люстдорфской дороги)

Пересыпский район:

просп. Князя Владимира Великого — ул. Давида Ойстраха

ул. Академика Заболотного — ул. Академика Сахарова

ул. Академика Заболотного — ул. Жюлио Кюри

Приморский район:

просп. Шевченко — бульвар Леси Украинки

просп. Шевченко — ул. Семинарская

ул. Пантелеймоновская — ул. Европейская (Привокзальная площадь)

Хаджибейский район:

ул. Богдана Хмельницкого — ул. Мясоедовская

ул. Богдана Хмельницкого — ул. Степовая

Тираспольское шоссе — ул. Проселочная

ул. Инглези — ул. Ивана и Юрия Лип

Такая практика действует в Одессе с ноября прошлого года. Аналогичные меры приняты и в других городах Украины. Например, во Львове используется похожая система, а в Кривом Роге красный свет во время минуты молчания включают на всех 112 регулируемых перекрёстках. В Житомире и Виннице движение по утрам останавливают патрульные полицейские вручную на самых загруженных участках дорог.

