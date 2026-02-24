Ключевые моменты:

В Одессе на Потемкинской лестнице развернули большие флаги Украины и ЕС.

Европейские политики заявили о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Итальянская делегация призвала передать Украине замороженные российские активы.

Участники акции подчеркнули, что Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

Инициатива состоялась в рамках специальной встречи Черноморского форума безопасности. В Одессу прибыла итальянская делегация, чтобы продемонстрировать солидарность с украинским народом на четвертом году войны.

Бывший заместитель госсекретаря МИД Италии Джанни Вернетти заявил, что поддержка Украины должна выражаться не только словами, но и конкретными решениями. В частности, он призвал разблокировать более 100 млрд евро замороженных российских активов в Европе и направить их на укрепление украинской армии и восстановление страны.

«Мы все уверены и хотим, чтобы Украина как можно скорее вошла в Европейский союз», – заявил Вернетти.

А вице-президент Европейского парламента Пина Пичерно подчеркнула, что Украина сегодня защищает не только свои границы, но и демократические ценности всей Европы. По ее словам, визит в Одессу – это моральный долг, а поддержка Украины означает защиту общего европейского будущего.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать нашу полную поддержку сопротивлению. Украина защищает не только свою территорию и суверенитет, но и нашу демократию, наше общее будущее. И когда я говорю «наше», я имею в виду европейцев», – сказала парламентарий.

Организаторы акции также озвучили призывы к ускорению вступления Украины в ЕС, привлечению российских военных преступников к Международному уголовному суду и усилению защиты украинского неба.

Участники мероприятия отметили, что развернутые флаги стали символом единства Украины и Европейского союза и подтверждением того, что Одесса остается частью европейского пространства.

Как сообщалось ранее, сегодня, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения, в одесском парке Шевченко почтили память павших защитников Украины. На Аллее Героев установили информационные стенды с именами еще 24 воинов.

Фото – Думская