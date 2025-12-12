Ключевые моменты:
- Полная реконструкция двухэтажного сада в с. Рауховка, Березовский район Одесской области.
- Стоимость реконструкции 145 млн грн.
- Садик на 115 мест.
- Без капитального укрытия.
Полностью новое образовательное заведение
По информации «Думская», в селе Рауховка Березовского района Одесской области проводят полную реконструкцию двухэтажного детского сада. Стоимость проекта — 145 миллионов гривен.
Стоит отметить, что тендер выиграла одесская фирма «Інтобуд» — единственный участник аукциона. К слову, начальная цена закупки достигала 155 миллионов, но подрядчик снизил ее до 145 миллионов.
В общем, это фактически новострой на месте старой постройки из деревянных стен, обмазанных глиной. Ведь сначала снесут надземную часть, а затем построят современное заведение. Кроме этого, обустроят территорию: положат газон, высадят 518 деревьев и кустов, установят горки, качели, песочницы и другие игровые элементы.
В двухэтажном здании появятся:
- три входа (основной и два дополнительных),
- актовый и спортивный залы,
- шесть групповых комнат (включая инклюзивную),
- медпункт с процедурным кабинетом,
- комнаты для медсестры и тренера
- санузлы,
- подсобки, диспетчерская,
- лифт для людей с инвалидностью,
- пищеблок и прачечная.
Новый сад рассчитан на 115 детей и 27 сотрудников, среди которых 12 воспитателей. Правда, капитальное укрытие не планируют из-за отсутствия защитных сооружений в радиусе 500 метров. Вместо этого адаптируют помещение первого этажа под самое простое укрытие на 130 человек. Сложность добавляют высокие грунтовые воды с риском подтопления, поэтому предусмотрена гидроизоляция.
