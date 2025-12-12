Ключевые моменты:

Полная реконструкция двухэтажного сада в с. Рауховка, Березовский район Одесской области.

Стоимость реконструкции 145 млн грн.

Садик на 115 мест.

Без капитального укрытия.

Полностью новое образовательное заведение

По информации «Думская», в селе Рауховка Березовского района Одесской области проводят полную реконструкцию двухэтажного детского сада. Стоимость проекта — 145 миллионов гривен.

Стоит отметить, что тендер выиграла одесская фирма «Інтобуд» — единственный участник аукциона. К слову, начальная цена закупки достигала 155 миллионов, но подрядчик снизил ее до 145 миллионов.

В общем, это фактически новострой на месте старой постройки из деревянных стен, обмазанных глиной. Ведь сначала снесут надземную часть, а затем построят современное заведение. Кроме этого, обустроят территорию: положат газон, высадят 518 деревьев и кустов, установят горки, качели, песочницы и другие игровые элементы.

В двухэтажном здании появятся:

три входа (основной и два дополнительных),

актовый и спортивный залы,

шесть групповых комнат (включая инклюзивную),

медпункт с процедурным кабинетом,

комнаты для медсестры и тренера

санузлы,

подсобки, диспетчерская,

лифт для людей с инвалидностью,

пищеблок и прачечная.

Новый сад рассчитан на 115 детей и 27 сотрудников, среди которых 12 воспитателей. Правда, капитальное укрытие не планируют из-за отсутствия защитных сооружений в радиусе 500 метров. Вместо этого адаптируют помещение первого этажа под самое простое укрытие на 130 человек. Сложность добавляют высокие грунтовые воды с риском подтопления, поэтому предусмотрена гидроизоляция.

