Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, основное внимание уделялось следующим требованиям:

минимум 30% арендованной территории должно оставаться в свободном доступе;

отсутствие временных сооружений на песке;

соответствие санитарным нормам;

свободный проход вдоль линии воды и между пляжными участками.

В ходе проверки зафиксированы нарушения — установка шезлонгов вплотную к воде, что мешает проходу, а также факт несанкционированной торговли. Последний случай задокументирован полицией, составлен протокол.

Арендаторам даны рекомендации по улучшению условий безбарьерности. По итогам инспекции будет подготовлен отчет с выводами и предложениями для улучшения ситуации в следующем курортном сезоне.

Следующим этапом станет проверка пляжей Приморского района Одессы.

Как сообщалось, в связи с ухудшением качества воды и зафиксированными превышениями вредных соединений, экоинспекция настаивает на срочной очистке пляжей Одессы от скопившихся водорослей.

