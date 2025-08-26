Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы провели комплексную проверку пляжей;
- Основные критерии проверки: доступность, санитарные нормы и запрет временных сооружений на песке;
- Выявлено размещение шезлонгов вплотную к воде, что мешает проходу;
- Составлен протокол за незаконную торговлю;
- Арендаторам даны рекомендации по улучшению условий безбарьерности.
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, основное внимание уделялось следующим требованиям:
- минимум 30% арендованной территории должно оставаться в свободном доступе;
- отсутствие временных сооружений на песке;
- соответствие санитарным нормам;
- свободный проход вдоль линии воды и между пляжными участками.
В ходе проверки зафиксированы нарушения — установка шезлонгов вплотную к воде, что мешает проходу, а также факт несанкционированной торговли. Последний случай задокументирован полицией, составлен протокол.
Арендаторам даны рекомендации по улучшению условий безбарьерности. По итогам инспекции будет подготовлен отчет с выводами и предложениями для улучшения ситуации в следующем курортном сезоне.
Следующим этапом станет проверка пляжей Приморского района Одессы.
Как сообщалось, в связи с ухудшением качества воды и зафиксированными превышениями вредных соединений, экоинспекция настаивает на срочной очистке пляжей Одессы от скопившихся водорослей.
