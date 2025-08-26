пляж

Ключевые моменты:

  • В Киевском районе Одессы провели комплексную проверку пляжей;
  • Основные критерии проверки: доступность, санитарные нормы и запрет временных сооружений на песке;
  • Выявлено размещение шезлонгов вплотную к воде, что мешает проходу;
  • Составлен протокол за незаконную торговлю;
  • Арендаторам даны рекомендации по улучшению условий безбарьерности.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, основное внимание уделялось следующим требованиям:

  • минимум 30% арендованной территории должно оставаться в свободном доступе;
  • отсутствие временных сооружений на песке;
  • соответствие санитарным нормам;
  • свободный проход вдоль линии воды и между пляжными участками.

В ходе проверки зафиксированы нарушения — установка шезлонгов вплотную к воде, что мешает проходу, а также факт несанкционированной торговли. Последний случай задокументирован полицией, составлен протокол.

Арендаторам даны рекомендации по улучшению условий безбарьерности. По итогам инспекции будет подготовлен отчет с выводами и предложениями для улучшения ситуации в следующем курортном сезоне.

Следующим этапом станет проверка пляжей Приморского района Одессы.

Как сообщалось, в связи с ухудшением качества воды и зафиксированными превышениями вредных соединений, экоинспекция настаивает на срочной очистке пляжей Одессы от скопившихся водорослей.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме