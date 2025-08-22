Ключевые моменты:

В Одессе установлены новые тарифы для бизнеса на побережье (кафе, киоски, арендаторы пляжей).

Средства будут направляться на уборку, ремонт и благоустройство территорий (КП «Узбережжя Одеси»).

Оплата — по договорам с КП, действующие контракты приведут к новым условиям.

На заседании исполнительного комитета горсовета 21 августа принято решение об установлении размера долевого участия для владельцев и арендаторов зданий, сооружений и торговых точек, расположенных в прибрежной зоне. Теперь предприниматели будут платить ежемесячно:

660 грн/кв.м — за передвижные сооружения до 4 кв.м;

420 грн/кв.м — за временные объекты более 4 кв.м;

84 грн/кв.м — за летние площадки до 100 кв.м и 72 грн/кв.м — если площадь превышает этот показатель;

от 48 до 30 грн/кв.м — для стационарных объектов в зависимости от размера;

от 8,88 до 6,60 грн/кв.м — для арендаторов пляжей с платными услугами (в зависимости от площади арендованного участка).

Оплата будет осуществляться на основании договоров с коммунальным предприятием. Для действующих контрактов тарифы приведут в соответствие с новым решением. Также отменяется норматив 2012 года, ранее регулирующий эти вопросы.

Как отмечается в документе, цель изменений — обеспечить стабильное финансирование содержания побережья и его благоустройства, чтобы сохранить привлекательность для одесситов и туристов.

