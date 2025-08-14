Ключевые моменты:

Зафиксировано превышение вредных веществ в воде у пляжей Одессы;

Взвешенные вещества и аммиачный азот — выше нормы;

Экоинспекция требует очистки побережья от водорослей;

Запрошены дополнительные исследования от профильных учреждений;

Разложение водорослей ухудшает экологическое состояние прибрежной зоны.

В связи с массовым скоплением водорослей на пляжах Одессы и превышением допустимых концентраций взвешенных веществ и аммиачного азота, Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась к Одесскому горсовету, Украинскому научному центру экологии моря (УкрНЦЭМ) и Госпродпотребслужбе.

Инспекция направила письмо в мэрию с требованием обеспечить очистку побережья. По результатам исследований, разложение водорослей приводит к ухудшению качества воды вдоль пляжей.

Также для более точной оценки состояния морской воды экоинспекция запросила дополнительные исследования в местах массового скопления водорослей — микробиологические, санитарно-химические, гидробиологические и бактериологические.

