Ключевые моменты:

  • Зафиксировано превышение вредных веществ в воде у пляжей Одессы;
  • Взвешенные вещества и аммиачный азот — выше нормы;
  • Экоинспекция требует очистки побережья от водорослей;
  • Запрошены дополнительные исследования от профильных учреждений;
  • Разложение водорослей ухудшает экологическое состояние прибрежной зоны.

В связи с массовым скоплением водорослей на пляжах Одессы и превышением допустимых концентраций взвешенных веществ и аммиачного азота, Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа обратилась к Одесскому горсовету, Украинскому научному центру экологии моря (УкрНЦЭМ) и Госпродпотребслужбе.

Инспекция направила письмо в мэрию с требованием обеспечить очистку побережья. По результатам исследований, разложение водорослей приводит к ухудшению качества воды вдоль пляжей.

Также для более точной оценки состояния морской воды экоинспекция запросила дополнительные исследования в местах массового скопления водорослей — микробиологические, санитарно-химические, гидробиологические и бактериологические.

