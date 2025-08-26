Ключевые моменты:

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что у него нет проблемных отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Признает, что разногласия во взглядах бывают, но это рабочие моменты.

Кипер подчеркнул: у руководителя ОВА больше полномочий, так как он является представителем Президента в регионе.

В условиях войны важно сотрудничество и единство, а не конфликты.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в интервью для Новини.LIVE рассказал, что между ним и мэром Одессы Геннадием Трухановым иногда возникают разногласия во взглядах.

Одесская военная администрация создана указом Президента, и именно он как глава ОВА является единственным представителем главы государства в регионе, пояснил Кипер. В то же время мэр Одессы возглавляет лишь одну из 91 громады области. Однако за счет того, что это областной центр — у Труханова есть определенные рычаги.

Впрочем, в условиях войны чиновники должны сосредотачиваться не на конфликтах, а на общей цели — защите страны. Главной задачей остается единство и совместная работа, говорит Олег Кипер.

— Мешает ли мне Труханов? Нет. А помогает ли? Знаете, главное, чтобы не мешали. Это уже большая помощь. Мы дошли до того, что, наоборот, надо подставлять плечо друг другу, особенно в вопросах жизнедеятельности Одессы и области.

Напомним, Геннадий Труханов откровенно рассказал о своих политических амбициях, заявив, что планирует снова баллотироваться на пост городского головы.