Ключевые моменты:

Желтый уровень опасности действует с 7 по 9 октября во всей области.

В ночь на вторник в Одессе прогнозируют 15-49 мм осадков за короткий период.

Службы работают в усиленном режиме.

Подробности непогоды

Глава Одесской ОГА Олег Кипер в своем Телеграм-канале сообщил о введении желтого уровня опасности в области из-за ухудшения погодных условий. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на вторник в Одессе прогнозируют сильный дождь интенсивностью 15-49 мм за короткий период при северо-восточном ветре силой 9-14 м/с.

Кипер обратился к одесситам с призывом быть осторожными при передвижении по городу из-за возможных затруднений на дорогах. Он попросил жителей по возможности оставаться дома, не выходя без крайней необходимости. Все службы работают в усиленном режиме для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды.

Укргидрометцентр подтвердил прогноз ухудшения погодных условий на период с 7 по 9 октября, когда в Одесской области ожидаются сильные дожди общим количеством 45-80 мм за трое суток.

