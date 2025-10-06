Ключевые моменты:

Воду из колодцев и скважин сейчас пить нельзя. Они могли быть загрязнены во время подтопления, особенно если рядом есть свалки, туалеты или фермы.

Водопроводная вода в Одессе — безопасна. Она поступает из реки Днестр, проходит полную очистку и ежедневный лабораторный контроль.

Контроль в два этапа: воду проверяют как специалисты «Инфоксводоканала», так и лаборатория областного центра контроля заболеваний.

Можно ли пить воду после наводнений?

После предупреждений Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний по поводу риска заражения воды после наводнения, в горсовете Одессы дали свои пояснения.

Главное — не пить воду из колодцев, особенно после подтоплений. Такие источники не обеззараживаются и могут быть опасны, если находятся рядом с мусорными свалками, туалетами или животноводческими фермами. В них легко могут попасть бактерии и другие вредные вещества.

Какая вода течет из крана в Одессе?

Что касается города Одессы, то питьевая вода гарантированного качества подается горожанам централизованной системой из реки Днестр, качество воды в которой ежедневно контролируется лабораториями «Инфоксводоканала».

Кроме того, перед подачей в сеть вода проходит очистку и обеззараживание на европейском оборудовании. На всех этапах водоподготовки, по более чем 55 показателям, круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Кроме «Инфоксводоканала» параллельный лабораторный контроль осуществляет и Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

В мэрии заверяют: водопроводная вода в Одессе соответствует всем санитарным требованиям к питьевой воде.

