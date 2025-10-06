Ключевые моменты:

С 5 октября 2025 года фонд больше не принимает новые запросы от военных

Для закрытия срочных запросов требуется минимум 10 млн гривен

Что случилось с фондом

Руководительница фонда Екатерина Ножевникова на своей странице в Facebook обнародовала болезненное заявление о невозможности продолжать работу в полном объеме. Она цитирует слова военного об изменении отношения к благотворительным запросам: если в 2022 году волонтеры «заваливали всем», то в 2023-м отвечали почти на все потребности, в 2024-м запросы уже закрывать не успевали, а в 2025 году военным вообще перестали отвечать.

Ножевникова признается в чувстве вины перед защитниками: «Нам не хватило силы духа пойти на фронт, как вам, а теперь мне не хватает ресурса, чтобы оправдать ваше доверие». Она подчеркивает драматичность ситуации, когда звонит в подразделения, а контактные лица уже погибли. Без оружия, тактической медицины, связи и генераторов шансы военных выжить очень малы.

Параллельно с финансовыми проблемами фонд сталкивается с жилищными: после выселения из Дворца спорта им отказывают в новом помещении, говоря «вы соседи так себе». Для закрытия критически важных запросов организации нужно собрать минимум 10 миллионов гривен, чтобы «держать слово» перед военными.

Читайте также: