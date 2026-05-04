Герои навсегда

В Одессе появился новый мурал, посвященный украинским военным, воевавшим на южном направлении и погибшим, защищая страну. На стенописи изображены три бойца 39-й отдельной бригады морской пехоты — Святослав Алексапольский, Виталий Нестеренко и Денис Кучеренко.

Добавим, что роспись расположена на углу Ольгиевского спуска и улицы Манежной. Его создали как символ памяти защитников, проявивших героизм в боях на Херсонщине, в частности на левом берегу Днепра.

Расскажем немного о Героях. Денис Кучеренко – посмертно присвоили звание Героя Украины указом президента от 14 марта 2025 года. В августе 2023 года во время выполнения боевого задания его лодка попала под вражеский обстрел. Военный приказал собратьям покинуть судно и, маневрируя, прикрывал их уход, благодаря чему спас пятерых бойцов. В течение нескольких дней он выполнил десять боевых задач, занимался переправкой военных через Днепр и эвакуацией раненых.

Виталий Нестеренко также получил звание Героя Украины, служил в разведке и участвовал в боях на левобережье Херсонской области. В октябре 2023 года он погиб при выполнении боевого задания, получив смертельное ранение.

Святослав Алексапольский, еще один Герой мурала, имел опыт службы во внутренних войсках, участвовал в обороне и боях на юге. В 2022 году во время контрнаступления на Херсонском направлении он погиб, возглавив штурмовую группу после ранения командира.

Авторы работы отмечают, что мурал призван сохранить память о подвиге украинских воинов и напомнить о высокой цене независимости.

Напомним, в одесском сквере Славы и Воли посадили деревья в честь 39-й отдельной бригады морской пехоты. Мероприятие стало частью международной экологической инициативы и символом памяти о защитниках Украины.