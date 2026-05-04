Ключевые моменты:
- Изменения коснутся перекрестка улиц Европейской и Ланжероновской.
- В 09:00 во время минуты молчания будет включаться «красный по кругу».
- Водителей призывают соблюдать сигналы светофора и быть внимательными.
Одесская мэрия вводит изменения в работу светофорных объектов для надлежащего проведения общенациональной минуты молчания. Начиная со вторника, 5 мая, движение транспорта в самом сердце города будет на время замирать.
«Красный по кругу» в 09:00
Как сообщили в мэрии, ежедневно в 09:00, во время общенациональной минуты молчания, светофор на указанном перекрестке будет переключаться в режим «красный по кругу». Это означает, что движение транспорта временно остановится со всех направлений.
Такое решение призвано обеспечить безопасность и подчеркнуть важность соблюдения минуты молчания.
Обращение к водителям
Городские власти обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и вежливыми на дороге, а также неукоснительно соблюдать сигналы светофора.
В мэрии подчеркивают, что нововведение направлено как на безопасность дорожного движения, так и на уважение к общенациональной традиции памяти.
