Одесская мэрия вводит изменения в работу светофорных объектов для надлежащего проведения общенациональной минуты молчания. Начиная со вторника, 5 мая, движение транспорта в самом сердце города будет на время замирать.

«Красный по кругу» в 09:00

Как сообщили в мэрии, ежедневно в 09:00, во время общенациональной минуты молчания, светофор на указанном перекрестке будет переключаться в режим «красный по кругу». Это означает, что движение транспорта временно остановится со всех направлений.

Такое решение призвано обеспечить безопасность и подчеркнуть важность соблюдения минуты молчания.

Обращение к водителям

Городские власти обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и вежливыми на дороге, а также неукоснительно соблюдать сигналы светофора.

В мэрии подчеркивают, что нововведение направлено как на безопасность дорожного движения, так и на уважение к общенациональной традиции памяти.

