Ключевые моменты

Атака по Украине: РФ запустила 9 ракет и 165 ударных дронов, ПВО обезвредила 137 БпЛА.

Киев: дрон попал в медучреждение в Оболонском районе — начался пожар, один пациент погиб, четверо ранены.

Фронт и потери: за сутки — 229 боевых столкновений, самое напряженное направление — Гуляйпольское.

Заявление Трампа о помощи Украине и «возврате денег» через редкоземельные металлы.

РФ атаковала Украину ракетами и 165 дронами

Ночью 5 января Россия атаковала Украину 9 баллистическими ракетами «Искандер-М»/зенитными управляемыми ракетами С-300 и 165 ударными БпЛА. Основные направления удара — Чернигов и область, Киев и Вышгород (Киевская область), Харьковская область. По данным Воздушных сил, ПВО обезвредила 137 дронов на севере, в центре и на востоке страны. Также сообщается о попаданиях ракет и 26 дронов на 10 локациях, а падение обломков зафиксировали еще на 9 локациях.

В Киеве во время ночной атаки работала ПВО. В Оболонском районе из-за попадания беспилотника загорелось частное медучреждение: на момент удара там находились 26 пациентов, 16 из них перевезли в городские больницы. По информации городских властей и полиции, один пациент погиб, еще четыре человека получили ранения.

На фронте за прошедшие сутки Генштаб сообщил о 229 боевых столкновениях. Противник нанес 62 авиаудара, сбросил 185 управляемых авиабомб, провел 4 016 обстрелов (в том числе 84 — из РСЗО) и применил 5 232 дрона-камикадзе. Самые ожесточенные бои — на Гуляйпольском направлении, где Силы обороны отбили 65 атак.

Также в утренней сводке указано, что за сутки потери российских войск составили 990 человек, а украинские военные уничтожили, в частности, 8 танков, 29 артсистем, 2 РСЗО и 704 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Трамп заявил о возврате средств, выделенных Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Вашингтон сможет вернуть все деньги, которые были потрачены на Украину.

Во время общения с прессой Трамп отметил, что для США война в Украине сейчас ничего не стоит.

«Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена — Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их», — заявил президент США.

Он добавил, что благодаря соглашению о редкоземельных металлах Украина вернула в США уже значительную часть потраченных денег. В то же время Трамп считает, что будут еще больше возвратов.

«Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги», — резюмировал глава Белого дома.

