Сын отца

Если я задам читателям этот вопрос, многие будут озадачены и скажут: «Стоп, уважаемый! Как рукописи не горят, так и интернет ничего не забывает. Вот, пожалуйста, с год назад ваш коллега Юрий Федорчук на сайте «ОЖ» выдал «на-гора» очень интересный и познавательный материал «Евгений Чикаленко: великий меценат из Одесской области, посвятивший жизнь Украине». Даже улицу Вильямса в Одессе недавно переименовали в честь Евгения Чикаленко. Более того, и в Киеве еще в 2022 году улица Евгения Чикаленко появилась – вместо Пушкинской. А кто такой Лев?!»

Вот то-то и оно, что родившийся 3 марта 1888 года Лев Евгеньевич Чикаленко тоже, как и его родитель, вошел в историю своей малой родины – Одесчины (он, как и отец, родился в селе Перешоры, ныне Куяльницкой громады). Причем, не как папин сын, а как интересная и талантливая личность, оставивший след в науке антрополог, этнограф, археолог, общественно-политический деятель.

Лев окончил Одесскую гимназию, с 1907 году изучал геологию в Лозаннском университете (Швейцария). Но в 1909 году ушел из университета, чтобы участвовать в археологической экспедиции под руководством лично пригласившего его знаменитого этнографа и археолога Федора Вовка.

Раскопки древностей вместо университета

Провели раскопки палеолитного городища возле с. Городок (Ривненщина), работали в Житомире, многих селах Волыни. Принимал участие в археологической экспедиции в Черниговской губернии, на Полтавщине, Херсонщине, Кубани.

В 1913 году Лев начал публиковать свои первые научные труды. Свое желание поступить в Петербургский университет он смог реализовать лишь в 1912 году, т.к. числился в неблагонадежных (был арестован в 1905 году в Одессе, защищая евреев во время погрома, получил тогда ранения).

Участие в украинской революции

С марта 1917 года Лев – активный участник митингов в Киеве (состоял в Украинской социал-демократической рабочей партии), вошел в состав исполкома Киевского совета рабочих и солдатских депутатов. В апреле 1917 года на Всеукраинском национальном конгрессе в Киеве избран в состав Украинской Центральной Рады, занимал должность секретаря.

В 1919 году Лев Чикаленко – научный сотрудник Академии наук, затем трудился в городской управе, преподавал географию в киевской гимназии. В 1920 году его кандидатура была выдвинута на должность министра труда в правительстве Украинской Народной Республики, однако он отказался от этой должности.

Входил в состав делегации на переговорах с адмиралом Врангелем в Крыму в 1920 году. После этого решил эмигрировать.

Жизнь в разных странах Европы

В 1920-м переехал в Польшу, в 1923-1926 гг. проживал в Чехии, занимался научной деятельностью. В 1924 году защитил диссертацию доктора философских наук в Свободном украинском университете в Праге.

Читал лекции по антропологии, этнографии и археологии в Украинском пединституте имени Драгоманова, работал в Чешском национальном музее. Исследовал культуру рисованной керамики из Моравии, ее связь с цивилизацией Триполья.

В 1926 году переехал в Париж. Там в Институте палеонтологии человека изучал знаменитые коллекции палеолитических городищ Франции и южной Африки. В 1926-1939 гг. жил в Польше, работал в Краковском университете и музеях Академии наук Польши. Упорядочил материалы археологических экспедиций, проведенных в Киевской губернии. Входил в состав Львовского археологического комитета, изучал керамику Трипольской культуры и коллекцию музея Научного общества имени Т. Шевченко.

Помощь пострадавшим от Голодомора

Лев Чикаленко возглавил созданный в Варшаве в 1934 году эмигрантский украинский комитет помощи голодающим в Украине. Подобные организации эффективно функционировали в Болгарии, Англии, Чехословакии та Франции. А вот в Польше, писал Чикаленко, ему ни в одном издании не позволили публиковать информацию о Голодоморе. В одной из редакций ему сказали, что Голодомор – это придуманная в Берлине сказка и что у польского общества совсем другой взгляд на эту тему…

После окончания Второй мировой жил в Западной Германии. В 1948 году перебрался в США. В связи с отсутствием средств к существованию некоторое время вынужден был работать уборщиком в нью-йоркском госпитале. Преподавал в Украинском университете в Нью-Йорке теорию первобытного искусства.

Умер Лев Евгеньевич Чикаленко в Нью-Йорке 1965 году. Прах его был перевезен в Украину и перезахоронен в родном селе Перешоры в 1998 году. Так он завещал…

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса