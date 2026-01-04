Ключевые моменты:

Российская атака дронами по Украине.

Ротации руководителей правоохранителей и перезагрузки Минобороны.

Атака дронов на РФ: 132 БПЛА поразили Москву и 15 регионов.

Потери врага.

Российские силы запустили 52 дрона по Украине

В ночь на воскресенье, 4 января, оккупанты совершили атаку на Украину с помощью 52 ударных беспилотников, запущенных по нескольким направлениям.

Враг использовал БПЛА из регионов Орел, Брянск, Курск и Донецк. Отражению воздушного удара способствовали авиация, зенитные ракетные подразделения, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительной информации, ПВО уничтожило 39 вражеских дронов на севере и востоке.

Зеленский объявил о ротациях в правоохранительных органах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ротациях на должностях руководителей правоохранительных структур и перезагрузке оборонного блока, в частности, Министерства обороны. Добавим, на роль нового главы Минобороны выдвинут Михаил Федоров. Реформы в оборонном ведомстве стартуют сразу же после одобрения его кандидатуры парламентом.

Зеленский подчеркнул, что сам будет контролировать процесс ротаций всех руководителей. В целом, эти кадровые изменения происходят на фоне усиления ситуации безопасности в государстве и необходимости усиливать оборонный потенциал.

Масштабная атака дронов на РФ: 132 БПЛА поразили Москву и 15 регионов

Ночью и утром 4 января на Россию обрушилась атака из 132 неизвестных дронов. Из-за дронов в небе московский аэропорт «Внуково» задержал около 50 рейсов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких беспилотников. Впоследствии аэропорт прекратил прием и отправку самолетов. Некоторые рейсы с существенными задержками перенаправили в «Шереметьево».

Российское Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 90 украинских БПЛА: над Брянской, Курской, Калужской, Московской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

Потери врага

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 900 окупантов, а также уничтожили два танка, 12 артиллерийских систем и 278 БПЛА.

Читайте также: Удар по центру Харькова: среди 30 раненых – шестимесячный ребенок