Почему попытки РФ напрасны

По мнению политолога Михаила Шабанова, Россия пытается дестабилизировать Одессу, провоцируя панику и хаос в регионе. И здесь дело не только в обстрелах по мостам и инфраструктуре, но и информационным атакам, фейкам и операциям ИПСО в соцсетях.

Политолог отметил, что усилия РФ расшатать Одессу не увенчаются успехом. Ведь у города есть ряд факторов устойчивости, которые блокируют планы врага.

Он добавляет, что Одесса — стратегически ключевой и очень неоднородный регион. Соответственно разнообразие настроений, социального состава и политических взглядов делает невозможным быстрое дестабилизация.

Шабанов также называет эволюцию местной политической среды еще одним немаловажным аспектом. Ведь за последние годы пророссийские силы практически исчезли из одесской политики: кто ушел, кто пересмотрел позиции или потерял доверие. По словам эксперта, пророссийский проект в Одессе перестал работать. А сочетание военной администрации с органами местного самоуправления обеспечивает стабильность. Он утверждает, что власть на всех уровнях открылась больше и должна отвечать на вызовы общества.

Что касается протестных настроений, то Шабанов подчеркивает, что они остались, но приобрели структуру и сознание, в значительной степени благодаря активности молодежи.

