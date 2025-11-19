Ключевые моменты
- Ремонтные работы приведут к отключению света в разных районах Одессы.
- Большинство улиц будут без электроснабжения до 17:00, часть — до 20:00.
- В городе также продолжаются стабилизационные отключения по графику.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Одесской громады, 6-165,
- Астрономическая, 2-26,
- Бачинского, 111,
- Геллера, 73-106,
- Гераниева, 2,
- Г.Крут, 25-54,
- Героев Пограничников, 4,
- Гуляева, 7а,б,
- Дмитриевская, 2-36,
- Доковая, 19,
- Донцова, 1-19,
- Жаботинского, 23-63,
- Краснова, 9-17,
- Курбаса, 46-48,
- И. и Ю. Лип, 22-30,
- Липского, 20-142,
- Луганская, 14б,
- Музычка, 2,
- Музычная, 1-29,
- Немировича-Данченко, 1-14,
- Рясная, 8,
- Окружная, 11-13,
- Пилотная, 1-32,
- И.Рабина, 1-17,
- Розовая, 22-36,
- Ромашковая, 1-102,
- Сакко, 2а,6,
- Собинова, 1-18,
- Судостроительная, 11,
- Е.Танцюры, 26-30,
- Трудовая, 2-16,
- Ак.Филатова, 49-57,
- Чубаевская, 19-48,
- Шклярука, 1-12,
- Щеглова, 18-22,
- Яворницкого, 3-28,
- Фонтанская двор., 16,16б,
- пер. 2й Уральский, 2,
- пер. Астрономический, 6-9,
- пер. Донцова, 1-12,
- пер. Лазурского, 1-13,
- пер. Медовый, 1-5,
- Мелодичный пер., 1-41,
- пер. Прорезной, 2-25,
- пер. Тупиковый, 1-12,
- пер. Шкурупия, 1-4,
- Адмиральский пр., 3-17,
- Садовая Балка-45,/уч к.32.
Помимо плановых работ, в городе продолжают действовать стабилизационные отключения по установленному графику.
Северный РЭС
Работы до 17.00-18.00:
- 28-я Бригады, 2-37,
- Баиса, 1-23,
- Блажка, 1-5,
- Бувалкина, 30-75,
- Заболотного, 54-79,
- Марсельская, 32-60,
- С.Палия, 21-134,
- Ак. Сахарова, 16-44,
- пр. Князя В.Великого, 114-159.
Работы до 19.00:
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Закарпатская, 28а,
- Ивахненко, 81-90,
- Коровицкого, 115-151,
- Летняя, 23-41,
- Болобочана, 19, 19а,
- Неждановой, 30-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенний, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Узикова, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64-72,
- Шполянская, 74-119,
- Ядова, 58,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. Атаманского, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Академическая, 9-14,
- Артиллерийская, 4а,
- Дальницкая, 53-54,
- Добровольцев, 18, 18б,
- Независимости, 2-14,
- Фонтанская двор., 3-15,
- Пастера, 58-64,
- Преображенская, 15-42,
- Садовая, 11-21,
- Сегедская, 12-23,
- Строкатой, 37-40,
- Соборная пл., 1-6,
- пер. Луценко, 12.
Работы до 20.00:
- Тенистая, 3-6,
- Солнечная, 2а,3/1.
