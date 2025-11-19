отключение света

Ключевые моменты

  • Ремонтные работы приведут к отключению света в разных районах Одессы.
  • Большинство улиц будут без электроснабжения до 17:00, часть — до 20:00.
  • В городе также продолжаются стабилизационные отключения по графику.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Одесской громады, 6-165,
  • Астрономическая, 2-26,
  • Бачинского, 111,
  • Геллера, 73-106,
  • Гераниева, 2,
  • Г.Крут, 25-54,
  • Героев Пограничников, 4,
  • Гуляева, 7а,б,
  • Дмитриевская, 2-36,
  • Доковая, 19,
  • Донцова, 1-19,
  • Жаботинского, 23-63,
  • Краснова, 9-17,
  • Курбаса, 46-48,
  • И. и Ю. Лип, 22-30,
  • Липского, 20-142,
  • Луганская, 14б,
  • Музычка, 2,
  • Музычная, 1-29,
  • Немировича-Данченко, 1-14,
  • Рясная, 8,
  • Окружная, 11-13,
  • Пилотная, 1-32,
  • И.Рабина, 1-17,
  • Розовая, 22-36,
  • Ромашковая, 1-102,
  • Сакко, 2а,6,
  • Собинова, 1-18,
  • Судостроительная, 11,
  • Е.Танцюры, 26-30,
  • Трудовая, 2-16,
  • Ак.Филатова, 49-57,
  • Чубаевская, 19-48,
  • Шклярука, 1-12,
  • Щеглова, 18-22,
  • Яворницкого, 3-28,
  • Фонтанская двор., 16,16б,
  • пер. 2й Уральский, 2,
  • пер. Астрономический, 6-9,
  • пер. Донцова, 1-12,
  • пер. Лазурского, 1-13,
  • пер. Медовый, 1-5,
  • Мелодичный пер., 1-41,
  • пер. Прорезной, 2-25,
  • пер. Тупиковый, 1-12,
  • пер. Шкурупия, 1-4,
  • Адмиральский пр., 3-17,
  • Садовая Балка-45,/уч к.32.

Помимо плановых работ, в городе продолжают действовать стабилизационные отключения по установленному графику.

Северный РЭС

Работы до 17.00-18.00:

  • 28-я Бригады, 2-37,
  • Баиса, 1-23,
  • Блажка, 1-5,
  • Бувалкина, 30-75,
  • Заболотного, 54-79,
  • Марсельская, 32-60,
  • С.Палия, 21-134,
  • Ак. Сахарова, 16-44,
  • пр. Князя В.Великого, 114-159.

Работы до 19.00:

  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Закарпатская, 28а,
  • Ивахненко, 81-90,
  • Коровицкого, 115-151,
  • Летняя, 23-41,
  • Болобочана, 19, 19а,
  • Неждановой, 30-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенний, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64-72,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядова, 58,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Академическая, 9-14,
  • Артиллерийская, 4а,
  • Дальницкая, 53-54,
  • Добровольцев, 18, 18б,
  • Независимости, 2-14,
  • Фонтанская двор., 3-15,
  • Пастера, 58-64,
  • Преображенская, 15-42,
  • Садовая, 11-21,
  • Сегедская, 12-23,
  • Строкатой, 37-40,
  • Соборная пл., 1-6,
  • пер. Луценко, 12.

Работы до 20.00:

  • Тенистая, 3-6,
  • Солнечная, 2а,3/1.
