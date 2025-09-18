Ключевые моменты:

В Одессе подняли вопрос об изменении маршрутов трамваев №10 и №12.

Рассматривается возможность продления 12-го маршрута до улицы Преображенской, а 10-го — до Херсонского сквера.

Сейчас эти варианты прорабатывает КП «ОМЕТ».

Как сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов, на заседании транспортной комиссии 17 сентября обсуждалось продление маршрута №12 до улицы Преображенской, а также маршрута №10 — до Херсонского сквера, где могла бы быть конечная остановка. Это позволит наладить удобную пересадку между этими трамвайными маршрутами и упростит дорогу в центр города.

Сейчас предложения изучает КП «ОМЕТ», однако основной проблемой остается нехватка водителей.

Напомним, после завершения ремнтных работ на спуске Блажко возобновил работу ключевой трамвайный маршрут города №7. Трамвай начинает путь от улицы имени 28-й Бригады (Паустовского) и едет до 11-й станции Люстдорфской дороги. Общая протяженность маршрута в одну сторону составляет 29 километров. За рейс трамвай делает 123 остановки. Ежедневно, по расчетам, маршрутом будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров. Однако его первый рейс сразу обнажил главную проблему — критическое состояние путей.

