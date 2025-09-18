Ключевые моменты:

На ул. Канатной из-за сильного ветра упало большое дерево;

Затруднено движение транспорта между Семинарской и Пироговской.

Автомобили вынуждены объезжать по тротуару.

В мэрии призвали одесситов быть осторожными и ограничить передвижения по городу.

Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, в результате падения большого дерева перекрыта улица Канатная от Семинарской до Пироговской. Работает коммунальная техника.

Отмечается, что автомобили объезжают место аварии по тротуару.

Штормовое предупреждение на сегодня в Одессе и области было объявлено вчера, 17 сентября. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, в связи с чем жителей просят быть максимально аккуратными.

В мэрии Одессы из-за ухудшения погоды призвали максимально ограничить передвижения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Ходить просят осторожно, особенно под деревьями, поскольку из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья.

«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока», — сообщили в мэрии.