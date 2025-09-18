Ключевые моменты:
- На ул. Канатной из-за сильного ветра упало большое дерево;
- Затруднено движение транспорта между Семинарской и Пироговской.
- Автомобили вынуждены объезжать по тротуару.
- В мэрии призвали одесситов быть осторожными и ограничить передвижения по городу.
Как сообщает корреспондент “Одесской жизни”, в результате падения большого дерева перекрыта улица Канатная от Семинарской до Пироговской. Работает коммунальная техника.
Отмечается, что автомобили объезжают место аварии по тротуару.
Штормовое предупреждение на сегодня в Одессе и области было объявлено вчера, 17 сентября. Ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с, в связи с чем жителей просят быть максимально аккуратными.
В мэрии Одессы из-за ухудшения погоды призвали максимально ограничить передвижения и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Ходить просят осторожно, особенно под деревьями, поскольку из-за сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
Также из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья.
«В очередной раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока», — сообщили в мэрии.