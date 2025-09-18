Ключевые моменты:

В ночь на 18 сентября россияне атаковали Украину 75 ударными БПЛА, из которых силы ПВО сбили или подавили 48, однако зафиксированы попадания дронов в шести локациях.

На Полтавщине атака вызвала временные перебои с электричеством и задержки поездов, но движение уже восстановлено.

Под Купянском оккупанты после подрыва газовой трубы украинскими военными пытаются форсировать реку Оскол на лодках и плотах, однако Силы обороны блокируют и уничтожают их подразделения.

На фронте за сутки произошло 184 боевых столкновения, враг не достиг прогресса, а потери российских войск составили около 930 человек.

Последствия ночной атаки 18 сентября

В ночь на 18 сентября россияне атаковали Украину 75 ударными БПЛА, более 40 из них – шахеды.

По данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА в 6 локациях.

В Полтавской области враг направил воздушные цели по железнодорожной инфраструктуре в Миргородском районе. В результате возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС. Известно об одном травмированном человеке.

В «Укрзализныце» заявили, что врезультате ночного обстрела Полтавщины и временного отключения электроэнергии на нескольких участках в регионе были задействованы резервные тепловозы, задерживались пассажирские поезда. Утром повреждение было локализовано, а напряжение подано — движение поездов восстановлено.

Бои за Купянск — что известно

Войска РФ пытаются прорваться в Купянск на лодках и плотах через реку Оскол, поскольку ВСУ взорвали газовую трубу, через которую оккупанты лезли в город. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

В связи с тем, что труба находится на временно оккупированной территории, наши военные не могут ее выкопать, отмечает военный.

«На текущий момент вопрос с газовой трубой Силами обороны был решен. Ее взорвали. Но сможет ли противник во второй раз ее восстановить… Потому что это уже не первый раз, когда выводим из строя», — заявил командир.

Как следствие, противник сейчас вынужден снова нарастить перемещение через реку Оскол по предварительным сценариям — на лодках и плотах. Цель окупантов — обойти Купянск по северо-западной окраине и продвинуться максимально в самом городе.

Как сообщил спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский, сейчас Силы обороны Украины проводят операцию по блокированию и уничтожению подразделений российской армии, которые проникли в Купянск ранее.

По его словам, накануне в сети начали распространять вбросы о том, что враг добрался до центра Купянска. Однако эта информация не соответствует действительности.

Украинские военные, в частности, затопили трубу газопровода, по которой россияне перебрасывали солдат к Купянску. В данный момент враг пытается переправляться через реку Оскол на плотах и ​​лодках.

«Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен», – рассказал Бельский.

Кроме того, россияне получили задачу убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а женщин и детей при необходимости использовать в качестве «живого щита».

Какова ситуация на фронте на утро 18 сентября

По данным Института изучения войны ISW, 17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области и на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Враг также не продвинулся вблизи Великого Бурлука и на Купянском направлении. Россияне пытались атаковать именно город Купянск и населенные пункты вокруг.

В направлении Боровой российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед.

Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали возле Золотого Колодца, Вольного, Нового Шахматного, Шахматного и Заповедного.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ. Треть боев произошло на Покровском направлении, где наши защитники отбили 69 атак.

Захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и осуществили 4766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 – из реактивных систем залпового огня.

В ответ Силы обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 930 человек.

Также украинские воины обезвредили: