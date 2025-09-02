Самый длинный трамвайный маршрут Украины возобновляет работу: №7 снова будет ходить с Котовского на Таирова

Ключевые моменты:

В Одессе возобновил работу самый длинный трамвайный маршрут Украины №7 «Север — Юг», который соединяет Котовского с Таирово. Его длина — 29 км, в рейсе 123 остановки.

На маршрут вышли новые трамваи с низким полом, кондиционерами и местами для людей с инвалидностью и детскими колясками. Ежедневно ими будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров.

Перед запуском обновили инфраструктуру: отремонтировали узловые участки, кольцо на ул. 28-й Бригады, часть рельсов и остановки для маломобильных пассажиров.

7 маршрут трамвая в Одессе возобновлен в полном объеме

О возобновлении работы ключевого трамвайного маршрута города сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Этот маршрут соединяет весь город: трамвай начинает путь от улицы имени 28-й Бригады (Паустовского) и едет до 11-й станции Люстдорфской дороги.

Общая протяженность маршрута в одну сторону составляет 29 километров. За рейс трамвай делает 123 остановки. Ежедневно, по расчетам, маршрутом будут пользоваться до 70 тысяч пассажиров.

Мэр Одессы напомнил, что благодаря сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком Одесса получила 13 новых многосекционных трамваев — с низким полом, кондиционером и местами для людей с инвалидностью и детскими колясками.

«Один такой вагон — это минус 60 машин на дороге», — подчеркнул мэр.

Он отметил, что город не просто запускает маршрут, также была обновлена инфраструктура:

Реконструированы узловые участки;

Проведен ремонт трамвайного кольца на ул. 28-й Бригады;

частично обновлены рельсы;

некоторые остановки оборудованы для маломобильных пассажиров.

— Трамвай идет тише. Едет быстрее. А главное — с комфортом для всех, — подчеркнул Геннадий Труханов. — 2 сентября запускаем. Это подарок Одессе на День города.

Мэр пообещал, что горсовет и дальше будет работать над тем, чтобы сделать транспорт в Одессе доступным, современным и удобным.

Напомним, что возобновлению работы седьмого маршрута предшествовала масштабная реконструкция спуска Виталия Блажко, где просел грунт и деформировались рельсы.

