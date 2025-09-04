Как выяснила «Одесская жизнь», расследование было начато «по факту завышения объемов, качества и стоимости выполненных работ». То есть следователи предполагали плохое качество выполненного «Ростдорстроем» капремонта, а также завышение цен.

Производство квалифицировали по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по сговору группы лиц. Возможное наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Следователи Одесского райуправления №1 Нацполиции в Одесской области изъяли копии документов по капремонту и назначили судебную строительно-техническую экспертизу. Однако виновных не нашли и вообще закрыли дело в конце июля 2025 года.

В ответе на наш запрос следователь Сергей Харламбов сообщил, что производство закрыто «в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления», по которому оно было квалифицировано.

Напомним, на спуске Блажко завершился большой ремонт (2024-2025 гг.), проведенный после капитального ремонта (2019-2020 гг.), так как спуск начал рушиться во время гарантийного срока капремонта.

«Одесская жизнь» выясняла, почему капремонт не предусматривал замену старой дренажной системы под покрытием и понесет ли кто-либо ответственность за чрезмерные расходы. Подробнее читайте в материале «Одесский спуск и 100 миллионов для ООО «Ростдорстрой»: в ремонте после ремонта не нашли виновных».