Ключевые моменты:
- Ночью 13 октября Одессу атаковали российские ударные дроны-«шахеды»;
- Силы ПВО сбивают цели, над городом и в пригородах были слышны сильные взрывы;
- По данным телеграм-каналов, были зафиксированы «прилеты» и пожар;
- По состоянию на 1:53 воздушная тревога в Одессе была отменена;
- Официальная информация о последствиях атаки пока отсутствует.
«Ударные БпЛА курсом на Одессу с Черного моря», – предупредили несколько минут назад Воздушные силы ВСУ.
«Около 17 мопедов с моря подлетают к Одессе. В ближайшие 4-6 минут может быть громко в городе!», – проинформировал небезызвестный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».
И боевая работа действительно скоро началась. В городе слышны сильные взрывы.
«Количество мопедов на Одессу сократилось до 10. Часть заходит на город. Часть заходит на город через Лиманку. Все еще будет громко!» – продолжает держать одесситов в курсе происходящего «Николаевский Ванёк».
И несмотря на то, что количество «шахедов» уменьшилось, угроза еще актуальна.
Оставайтесь в укрытиях! Не подходите близко к окнам и не снимайте работу ПВО!
А «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО 1:45:
Количество «шахедов» заметно поубавилось, тем не менее, тревога продолжается.
В настоящее время сохраняется угроза для жителей Лиманки и Совиньона.
В то же время Телеграм-каналы пишут о «прилетах» в Одессе. На месте разгорается пожар.
Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.
В 1:53 был дан отбой воздушной тревоги.