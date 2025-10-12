Ключевые моменты:

Ночью 13 октября Одессу атаковали российские ударные дроны-«шахеды»;

Силы ПВО сбивают цели, над городом и в пригородах были слышны сильные взрывы;

По данным телеграм-каналов, были зафиксированы «прилеты» и пожар;

По состоянию на 1:53 воздушная тревога в Одессе была отменена;

Официальная информация о последствиях атаки пока отсутствует.

«Ударные БпЛА курсом на Одессу с Черного моря», – предупредили несколько минут назад Воздушные силы ВСУ.

«Около 17 мопедов с моря подлетают к Одессе. В ближайшие 4-6 минут может быть громко в городе!», – проинформировал небезызвестный Телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

И боевая работа действительно скоро началась. В городе слышны сильные взрывы.

«Количество мопедов на Одессу сократилось до 10. Часть заходит на город. Часть заходит на город через Лиманку. Все еще будет громко!» – продолжает держать одесситов в курсе происходящего «Николаевский Ванёк».

И несмотря на то, что количество «шахедов» уменьшилось, угроза еще актуальна.

Оставайтесь в укрытиях! Не подходите близко к окнам и не снимайте работу ПВО!

А «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО 1:45:

Количество «шахедов» заметно поубавилось, тем не менее, тревога продолжается.

В настоящее время сохраняется угроза для жителей Лиманки и Совиньона.

В то же время Телеграм-каналы пишут о «прилетах» в Одессе. На месте разгорается пожар.

Официальная информация о последствиях атаки пока не поступала.

В 1:53 был дан отбой воздушной тревоги.