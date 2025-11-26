Ключевые моменты:
- Во время прогулки собака набросилась на ребенка и нанесла ему рваную рану спины.
- Владелец собаки признал вину, ему грозит штраф и конфискация животного.
Детали
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел на улице Леонтовича, когда 52-летняя няня гуляла с мальчиком в возрасте 1 года и 9 месяцев. К ним внезапно подбежал питбультерьер без намордника, набросился на малыша и покусал его. Совместными усилиями женщины, прохожих и владельца собаку удалось оттащить.
Медики доставили мальчика в больницу с рваной раной на спине и царапинами. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.
62-летний владелец собаки признал свою вину. Он объяснил, что знает правила выгула собак бойцовских пород и имел при себе намордник, но временно снял его с животного.
Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол за выгул собаки без намордника в общественном месте, что привело к причинению вреда здоровью человека (ст. 154 КУоАП). Материалы направят в суд для принятия решения. Согласно действующему законодательству, владельцу грозит штраф до 3400 гривен и возможная конфискация животного.
