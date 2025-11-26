Ключевые моменты:

  • Мэрия подтвердила, что застройщик возвел 11 этажей вместо 8.
  • Управление ГАСК проведет внеплановую проверку относительно дальнейшей судьбы объекта.

Детали

Как стало известно из официального ответа Одесского городского совета на электронную петицию, инициированную организацией «Спільна мета» , заказчик ЧП «СПС-РИЭЛТ» нарушил условия разрешения на реконструкцию под оздоровительный центр.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) установило, что вместо разрешенных 8 этажей фактически построено 11, а работы продолжаются на уровне 12-го этажа. Активисты отмечали, что это сооружение перекрыло панораму моря с Мемориала неизвестному матросу. Главное требование петиции — демонтировать три верхних этажа, превышающих разрешенную высоту.

Поскольку из-за военного положения действует запрет на проверки, ГАСК обратилось в Министерство развития общин и территорий. Получив согласование, Управление проведет внеплановую проверку объекта, результаты которой решат дальнейшую судьбу незаконных надстроек.

В то же время, автора петиции пригласили на личный прием к начальнику Управления ГАСК Одесского городского совета, который состоится 26 ноября.

