Ключевые моменты:

Мэрия подтвердила, что застройщик возвел 11 этажей вместо 8.

Управление ГАСК проведет внеплановую проверку относительно дальнейшей судьбы объекта.

Детали

Как стало известно из официального ответа Одесского городского совета на электронную петицию, инициированную организацией «Спільна мета» , заказчик ЧП «СПС-РИЭЛТ» нарушил условия разрешения на реконструкцию под оздоровительный центр.

Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) установило, что вместо разрешенных 8 этажей фактически построено 11, а работы продолжаются на уровне 12-го этажа. Активисты отмечали, что это сооружение перекрыло панораму моря с Мемориала неизвестному матросу. Главное требование петиции — демонтировать три верхних этажа, превышающих разрешенную высоту.

Поскольку из-за военного положения действует запрет на проверки, ГАСК обратилось в Министерство развития общин и территорий. Получив согласование, Управление проведет внеплановую проверку объекта, результаты которой решат дальнейшую судьбу незаконных надстроек.

В то же время, автора петиции пригласили на личный прием к начальнику Управления ГАСК Одесского городского совета, который состоится 26 ноября.

