В Украине официально заработал единый электронный адрес для обращений и жалоб к Военному омбудсмену.

Электронный ящик предназначен для подачи жалоб, обращений и вопросов, касающихся прохождения военной службы и прав военнослужащих.

В Украине заработала единая электронная почта для жалоб и обращений к Военному омбудсмену: skarha@milomb.gov.ua. Сообщение об этом появилось на фейсбук-странице Военного омбудсмена Украины Ольги Решетиловой 2 января.

Напомним, в сентябре прошлого года Президент Украины своим указом создал Офис Военного омбудсмена и назначил на ключевую должность Решетилову. Она является независимым представителем, осуществляющим контроль за соблюдением прав военнослужащих и членов их семей, в частности:

занимается рассмотрением жалоб;

оказывает первичную правовую помощь;

проводит расследования в случаях нарушения прав;

работает над устранением возможных злоупотреблений со стороны командования;

обеспечивает гендерное равенство;

контролирует качество и своевременность оказания медицинской помощи.

В случае выявления нарушений прав военнослужащих, военный омбудсмен имеет полномочия на проведение проверок. Если военным или членам семей стало известно о нарушении их прав, необходимо отправить жалобу с соблюдением определенных условий.

Как отправить жалобу:

составить письмо-обращение на имя Военного омбудсмена с описанием сути вопроса;

приложить при наличии документы, подтверждающие факты, изложенные в жалобе;

указать свой электронный адрес и номер мобильного телефона для связи;

отправить заявление и сопроводительные документы на официальный электронный адрес Военного омбудсмена: skarha@milomb.gov.ua.

Также в сообщении Ольга Решетилова отметила, что по состоянию на январь 2026 года продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмена с коротким номером и возможностью подать жалобу через мессенджеры и «Армия+».

Информация о запуске колл-центра вскоре должна появиться на официальных страницах Военного омбудсмена в соцсетях.

