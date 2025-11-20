Да, даже если графики света снова «поплыли», а ДТЭК в который раз играет по своим правилам, украинцы не теряют главного – чувства юмора. Мы умеем шутить даже тогда, когда свет появляется реже, чем вдохновение. Поэтому давайте начнем день с улыбки: подборка актуальных шуток и мемов уже ждет вас!

Вот так вот и живем:

Вот всем надо искать хорошее:

Так вот оно что!..

Любителям разнообразия:

Коротко о жизненных планах:

Хотя у ДТЭК они свои…

А напоследок – прогноз, который точно сбудется!

