Да, даже если графики света снова «поплыли», а ДТЭК в который раз играет по своим правилам, украинцы не теряют главного – чувства юмора. Мы умеем шутить даже тогда, когда свет появляется реже, чем вдохновение. Поэтому давайте начнем день с улыбки: подборка актуальных шуток и мемов уже ждет вас!
Вот так вот и живем:
Вот всем надо искать хорошее:
Так вот оно что!..
Любителям разнообразия:
Коротко о жизненных планах:
Хотя у ДТЭК они свои…
А напоследок – прогноз, который точно сбудется!
Читайте также:
- Часть Одессы осталась без воды, 20 ноября организуют подвоз;
- Будет дождливо и станет теплее: прогноз погоды в Одессе на четверг, 20 ноября;
- «Миндичгейт» трясет власть: Рада увольняет министров, а вокруг Ермака – новые слухи.
Спросить AI: