Мем про свет

Да, даже если графики света снова «поплыли», а ДТЭК в который раз играет по своим правилам, украинцы не теряют главного – чувства юмора. Мы умеем шутить даже тогда, когда свет появляется реже, чем вдохновение. Поэтому давайте начнем день с улыбки: подборка актуальных шуток и мемов уже ждет вас!

Вот так вот и живем:

Соседские окна

Вот всем надо искать хорошее:

Шутки и мемы про свет

Так вот оно что!..

Кто виноват???

Любителям разнообразия:

О разнообразии

Коротко о жизненных планах:

Планы на день

Блэкаут в шутках

Жизненные планы

Хотя у ДТЭК они свои…

Планы ДТЭК

Своевременность

А напоследок – прогноз, который точно сбудется!

Прогноз

