Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы военные ТЦК и СП силой задержали мужчину.

На попавшем в Сеть видео около 16 человек в военной форме «пакуют» одного гражданского.

В Одесском областном ТЦК сообщили о начале безотлагательной проверки для установления личности участников и обстоятельств.

Если причастность военных подтвердится – будет проведено служебное расследование, а виновных обещают наказать.

На видео, которое на днях распространили местные Телеграм-каналы, видно, как не менее 16 мужчин в военной форме силой задерживают гражданского, который, по словам очевидцев, просто зашел в магазин.

«Сразу 16 ТЦК-шников с полицией грузили одного бедолагу на Поскоте, который зашел в магаз к женщине. Это походу тянет на рекорд», – прокомментировали произошедшее в одном из Телеграм-каналов.

В Одесском областном ТЦК и СП не замедлили отреагировать на «конфликтную ситуацию». Как сообщили в ведомстве 24 октября, по данному факту инициировали безотлагательную проверку «для установления достоверности этого видео, идентификации изображенных на нем лиц и выяснения обстоятельств».

«В случае, если будет доказана причастность к инциденту военнослужащих ТЦК и СП, немедленно будет инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана жесткая правовая оценка, а виновные будут привлечены к установленной законом ответственности», – заверили в областном ТЦК.

И уже «по традиции» военные призывали общественность и медиа «воздержаться от распространения непроверенной информации до официального выяснения всех обстоятельств».

О результатах проверки пообещали сообщить дополнительно.

Читайте также: