В Одессе сотрудник ТЦК избил девушку костылем

Ключевые моменты:

В 2024 году в Одессе сотрудник ТЦК избил костылем 19-летнюю Антонину Токмакову возле райотдела полиции.

Девушка снимала видео, как ее друга забирают в военкомат.

Потерпевшая получила легкие травмы, ее госпитализировали.

Военный объяснил, что наносил «удары наугад» в темноте.

Суд признал мужчину виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений. Наказание ограничилось штрафом в размере 850 грн.

Девушка ранее привлекалась к ответственности за мелкие правонарушения, кражи и домашнее насилие.

Конфликт на Греческой: как это было

Инцидент произошел в центре Одессы, на улице Греческой. Вечером 13 мая в соцсетях начало распространяться сообщение об избиении девушки мужчиной в военной форме. Пострадавшая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова утверждала, что на нее напал и избил сотрудник ТЦК, а причиной стало то, что она снимала на видео, как ее приятеля увозят на автобусе в военкомат.

Как рассказала Антонина, в тот вечер она с тремя друзьями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки залил их лица перцовым баллончиком.

Во время написания заявления в райотдел зашел военный с костылем в руках, который представился сотрудником ТЦК.

«Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас», – рассказала девушка.

По словам Антонины, их не выпускали из райотдела в течение двух часов, но потом двух 19-летних парней все же отпустили. Третьего отпускать отказались, и девушка осталась с ним. Затем снова появился «мужчина с костылем» и с ним двое военных. Они заявили, что отвезут парня «переночевать» в военкомат.

После того как парня повезли в ТЦК, а девушка начала снимать на телефон отъезжающий автобус и водителя, военный с костылем выбежал из отделения полиции и несколько раз ударил им девушку по туловищу, а затем – по голове.

Версия военного: «Это были удары наугад»

На допросе военный объяснил, что работает в ТЦК и занимается вручением повесток и «оповещением нарушителей комендантского часа». По его версии, в тот вечер Токмакова находилась возле райотдела, поскольку у нее с друзьями возник конфликт с таксистом. Когда он проверил одного из них в базе «Оберег» и обнаружил, что тот не состоит на учете, после чего парня попросили проехать в ТЦК, девушка начала вести себя агрессивно – разбила окна в райотделе, а когда приехал автобус, начала бить по нему.

«Пришла мама, нормально с ней общались, она сказала, что у нее (у Токмаковой, – Ред.) психиатрия… Он остался внутри райотдела и слышит крик, стук. У него включился режим «бьют своих», он туда подбежал, было темно, понимал, что это она, было темно, по факту вообще не видел, не знал, сколько их там бегало. Когда ему светили телефоном в глаза, ничего не видел. Это были удары, по факту, наугад», – цитирует издание «Думская» слова военного в приговоре суда.

В то же время в полиции обвиняли в агрессивном поведении саму девушку.

В результате избиения девушка получила ушибы на лбу и темени, а также синяк на боку, переходящий на бедро. Ее доставили в больницу.

По факту избиения девушки военнослужащим Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона возбудила уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Суд исследовал видеозаписи, справки и показания свидетелей. По документам, в тот вечер Токмаковой вызвали скорую помощь, после чего ее госпитализировали. Врачи зафиксировали ушиб грудной клетки – другие травмы, о которых она заявляла, не подтвердились.

Потерпевшей был назначен только гепариновый крем от синяков стоимостью 180 гривен. Остальные справки и чеки, которые она приложила к делу, суд признал недоказанными. В частности те, которые касались препаратов для лечения тревожных состояний и старых обследований.

В итоге мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение, и назначили ему штраф в размере 850 гривен и еще 500 гривен – на возмещение ущерба пострадавшей.

Такой приговор суд счел достаточным наказанием для работника ТЦК.

Еще одна сторона истории с избиением

В то же время, как выяснилось, сама жертва нападения, Антонина Токмакова оказалась весьма не однозначной личностью. Девушка уже не в первый раз попадала в поле зрения правоохранителей – за «злостное неповиновение распоряжению полицейского» и нецензурную брань в общественном месте, а за год до инцидента суд оштрафовал ее на 850 гривен за нанесение легких телесных повреждений (девушка ополчилась на случайную прохожую, которая снимала на телефон, как пьяная компания безобразничает). Правда, штраф так и не был выплачен, и Антонине присудили 50 часов общественных работ.

Помимо этого, девушка не раз попадалась на попытках совершения кражи, а также ее признавали виновной в домашнем насилии за нецензурную брань и угрозы в адрес родной бабушки.

Ранее Хаджибейский районный суд Одессы вынес приговор мужчине, который в июне 2025 года напал на сотрудника ТЦК.