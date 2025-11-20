Ключевые моменты:

Сегодня, 20 ноября, в Балту привезут тело погибшего защитника Украины Игоря Косановского.

Прощание с Героем состоится на Центральной площади в 10:00.

День возвращения павшего на войне бойца объявлен в громаде Днем траура.

«Склоняем в скорби головы, громада, – еще один твой достойный сын возвращается в родной дом на щите… Мы отдаем дань уважения Воину, Защитнику Украины Игорю Косановскому», – говорится в сообщении.

Жители Балты соберутся на Центральной площади в 10:00, чтобы проститься с Героем и отдать ему последнюю дань уважения.

Этот день объявлен в громаде Днем траура: на всех зданиях и учреждениях будут приспущены государственные флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.

