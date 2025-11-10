Ключевые моменты:

6 ноября на улице Базарной в Одессе 19-летний парень сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Пострадавший получил многочисленные переломы и находится в реанимации.

Суд отправил подозреваемого под стражу до 4 января 2026 года без права внесения залога.

Проверяется возможная причастность нападавших к территориальному центру комплектования.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Базарной, 18. По данным следствия, 19-летний парень выбежал из микроавтобуса Mercedes-Benz, в котором, предположительно, находился вместе с сотрудниками Приморского территориального центра комплектования (ТЦК и СП), и, пробегая мимо, умышленно толкнул 41-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

На видео с камер наблюдения видно, как из микроавтобуса выбегают двое мужчин в балаклавах, и один из них сбивает велосипедиста. Когда пострадавший падает, нападавшие возвращаются в автомобиль и уезжают.

По словам жены пострадавшего, у ее мужа сахарный диабет, и после нападения он просто «лежал и умирал на асфальте», но никто не вызвал ни скорую помощь, ни полицию.

При падении мужчина ударился о металлические двери и упал на асфальт, получив тяжелые травмы — множественные переломы ребер, лопатки, бедра, повреждение сустава, а также ушиб легкого и пневмоторакс. Сейчас он находится в реанимации.

«Оперировать сейчас не берутся, потому что его состояние крайне нестабильно. Нужно нормализовать уровень сахара и другие показатели, ведь к тому же пробито легкое», — добавила супруга пострадавшего.

Обвинение настаивало на аресте подозреваемого, тогда как сам мужчина и его адвокат просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу до 4 января 2026 года без права внесения залога.

Связаны ли нападавшие с ТЦК и СП, сейчас проверяет прокуратура.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Одессы вынес приговор сотруднику ТЦК и СП, который в мае 2024 года побил костылем 19-летнюю девушку возле райотдела полиции в центре города — он отделался штрафом в размере 850 гривен.