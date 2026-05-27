Ключевые моменты:

Чиновники профильного департамента признали, что финансирование таких объектов заблокировано до конца войны.

Одесская мэрия пыталась привлечь международные деньги через систему Dream на 13 остановок, но получила отказ.

Проблему подняли из-за пассажиров 121-й маршрутки на улице Косовской, которые вынуждены садиться в транспорт прямо с проезжей части.

В то же время трамвайные остановки в этом районе остаются качественно обустроенными.

Об этой проблеме стало известно на заседании постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта и связи, которое прошло 26 мая.

Вопрос ребром поднял депутат Алексей Асауленко. В качестве примера он привел «адский» участок на улице Косовской – прямо возле админкорпуса мэрии (куда ежедневно приезжают сотни одесситов в ЦНАП). Для популярного автобусного маршрута №121 в сторону центра и Пересыпи там просто нет остановки. Людям приходится ждать транспорт и садиться в него прямо с проезжей части, потому что остатки тротуара намертво забиты припаркованными машинами.

Однако исполняющий обязанности директора департамента транспорта Сергей Щербань честно признал, что в ближайшее время перемен ждать не стоит.

«До конца военного положения у нас нет возможности создавать остановки, на это не выделят финансирование. Мы внесли в систему Dream статью на обустройство 13 остановок, но не получили положительного ответа», – объяснил чиновник.

Примечательно, что ситуация на Косовской выглядит довольно контрастно. Остановки для трамвая №10 и автобусов, которые едут в сторону Черемушек и Таирова, в этой локации обустроены качественно. А вот пассажирам, едущим в центр, придется и дальше маневрировать между припаркованными авто.

Как сообщалось ранее, в Одессе планируют полностью обновить одну из главных трамвайных линий – маршрут «Север – Юг».

Источник: traffic.od.ua