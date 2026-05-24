В Одессе протестировали длинные трёхсекционные трамваи К1Т306

Пассажиры уже спрашивают о возвращении вагонов на маршруты

В Одессе заметили длинные трёхсекционные трамваи «Одиссей» на испытаниях

Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

По данным ресурса, сегодня на проспекте Князя Владимира Великого обкатывали вагоны №7022 и №7025.

Трамваи тестировали на сокращённом маршруте

Как отмечают авторы ресурса, испытания проходили по сокращённому маршруту №7 — от Старосенной площади до улицы 28-й бригады.

После остановки электротранспорта в декабре 2025 года трёхсекционные вагоны на линии пока не возвращались. Именно поэтому появление длинных трамваев на путях привлекло внимание горожан.

Напомним, движение трамваев и троллейбусов в Одессе прекратили 13 декабря 2025 года после масштабных повреждений энергетической инфраструктуры города в результате российских воздушных атак. Восстановление системы электроснабжения продолжается до сих пор.

Горожане уже спрашивают о маршрутах

В комментариях пользователи начали интересоваться, когда электротранспорт вернётся к привычному режиму работы и на каких маршрутах снова появятся длинные вагоны.

В частности, пользователь с ником Odissey спросил, известно ли что-то о маршрутах и выпусках после восстановления движения.

«А что известно о маршрутах и выпусках, когда будут всё восстанавливать?» — поинтересовался он.

В ответ представители Odesa Mass Transit отметили, что конкретной информации пока нет.

«Ничего более конкретного, кроме того, что всё восстанавливается по мере разрешений ДТЭК, сказать не можем», — ответили авторы ресурса.

Эксперты по городской мобильности отмечают: тестовые выезды трамваев обычно означают проверку путей, контактной сети и технического состояния вагонов перед возможным возвращением на маршруты.

Пока о полноценном восстановлении движения электротранспорта не объявляли. В то же время появление трёхсекционных вагонов на испытаниях может свидетельствовать о постепенной подготовке системы к запуску.

