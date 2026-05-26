Ключевые моменты:
- В Одессе открыли выставку «Уникальные пейзажи “Долина Куяльник”» в рамках проекта «Чумацкий шлях»
- Автор экспозиции Игорь Гержик совмещает работу ученого-биолога и фотохудожника
- На снимках можно увидеть розовые воды лимана, фламинго, солерос и редкие степные растения
- Выставка напоминает, насколько уязвимой остается природа Куяльницкого лимана
Журналистка «Одесской жизни» Вероника Полищук побывала на открытии выставки «Уникальные пейзажи “Долина Куяльник”», которая проходит в Агентстве регионального развития Одесской области в рамках проекта «Чумацкий шлях». Ее автор — биолог, исследователь природы и фотохудожник Игорь Гержик, который много лет изучает экосистему Куяльницкого лимана. В основу статьи легли наблюдения авторки, комментарии ученого и информация, представленная во время выставки.
Лиман, который большинство никогда не видело
Для многих одесситов Куяльницкий лиман — это прежде всего лечебные грязи, санатории или летний отдых. Но на фотографиях Игоря Гержика он выглядит совсем иначе — диким, почти космическим и неожиданно живым.
На выставке «Уникальные пейзажи “Долина Куяльник”» можно увидеть лиман зимой, поздней осенью, на рассветах и после паводков. Часть этих моментов обычные посетители просто не имеют шанса застать.
Именно поэтому работы фотохудожника вызывают ощущение открытия — словно знакомое место вдруг показало свое скрытое лицо.
Ученый, который годами наблюдает за природой лимана
Игорь Гержик — не только фотограф. Он работает в Региональном ландшафтном парке «Тилигульский» и Национальном природном парке «Куяльницкий», занимаясь научными исследованиями и наблюдением за природой.
По словам ученого, его главная задача — постоянно фиксировать изменения, происходящие во флоре и фауне лимана. Он ведет учет растений и животных, отслеживает их численность и состояние, а все наблюдения попадают в «Летопись природы» — специальный ежегодный документ, отражающий жизнь экосистемы в течение года.
Именно во время таких экспедиций и рождаются фотографии, представленные на выставке.
Розовые фламинго и вода цвета космоса
Одна из самых необычных особенностей Куяльницкого лимана — его способность менять цвета. В некоторые годы вода приобретает розовый оттенок из-за микроводорослей, создавая почти фантастические пейзажи.
Не менее впечатляющими стали снимки розовых фламинго, которые прилетают сюда полакомиться артемией — мелкими рачками, также имеющими розовый цвет. Для многих посетителей выставки стало неожиданностью, что таких птиц можно увидеть именно в Одесской области.
На фото можно увидеть и степные первоцветы, и ковыль — символ украинской степи, и редкие растения, характерные для склонов Куяльника.
«Марсианские» пейзажи и соленые «кораллы»
Особое место в работах Игоря Гержика занимает солерос — растение, которое растет на засоленных почвах и внешне напоминает кораллы. На фоне потрескавшейся поверхности лимана оно выглядит почти сюрреалистично.
Именно эти кадры создают ощущение, будто речь идет не об Одесской области, а о какой-то другой планете.
Для меня Куяльницкий лиман, прежде всего, — дикая природа. Это уникальные, а местами и «марсианские» пейзажи. Это виды растений и животных, которые очень редки и занесены в Красную книгу Украины. К нам залетают пеликаны и даже такие экзотические виды, как фламинго. Есть здесь и символ украинской степи — ковыль. Много первоцветов — цветов, характерных именно для степной зоны, склонов Куяльницкого лимана, — рассказывает Игорь Гержик. — Сама акватория лимана в некоторые годы становится розовой благодаря микроводорослям. И это добавляет «космичности» нашим пейзажам. Кроме того, здесь растет солерос — растение очень экзотического вида, напоминающее коралл. То есть — и куяльницкие кораллы у нас есть. Поэтому любуйтесь, посещайте Куяльницкий лиман, не оставляйте мусор, увозите на память фотографии и добрые воспоминания.
Почему Куяльник нужно беречь
Выставка имеет не только художественную, но и экологическую ценность. Через свои работы Игорь Гержик напоминает: природа Куяльницкого лимана очень уязвима.
Обмеление, изменения климата и влияние человека постепенно меняют экосистему лимана. Именно поэтому ученые регулярно говорят о необходимости ее сохранения.
Фотографии, представленные на выставке, показывают Куяльник не как привычную туристическую локацию, а как уникальный природный мир, который может исчезнуть, если относиться к нему равнодушно.
Ранее мы сообщали, что Куяльник станет туристическим магнитом — в Одесской области презентовали маршруты «Чумацкого шляха».
Читайте также:
- На Куяльнике планируют построить систему солярисов для добычи соли
- На Куяльнике разгромили экологические лавки, установленные после большой уборки лимана