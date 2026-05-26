В топ-10 списка на демонтаж попали памятники Пушкину, Воронцову, Котовскому в Одессе.

Активисты заявляют, что будут добиваться полного демонтажа «маркеров оккупации».

Какие памятники в Одессе хотят снести в рамках деколонизации

Обновленный топ-100 объектов, которые предлагают демонтировать в рамках декоммунизации и деколонизации, опубликовала группа Деколонизация. Украина.

Первое место в списке занял бюст Александр Пушкин на Приморском бульваре в Одессе. Осенью прошлого года памятник закрыли деревянными щитами, а Кабмин исключил этот памятник из Государственного реестра объектов культурного наследия национального значения.

Третье место в рейтинге занял памятник Михаил Воронцов в Одессе.

На пятом месте — мавзолей Григорий Котовский в Подольске Одесской области.

Седьмую позицию занял еще один памятник Пушкину — возле музея писателя в Одессе.

Кроме того, в список вошли:

памятники Льву Толстому, Ивану Черняховскому, «Борцам за власть советов» и бюст Родиона Малиновского в Одессе;

памятник Пушкину в городе Татарбунары;

памятник Ивану Инзову в Болграде;

памятник Зое Космодемьянской в поселке Бессарабское.

Активисты называют такие объекты символами российской и советской имперской политики. По их словам, процесс демонтажа идет медленно и часто вызывает сопротивление на местном уровне.

В организации заявили, что намерены продолжать кампанию «до полного очищения от маркеров оккупации».

Почему памятник Пушкину в Одессе оказался в центре споров

После начала полномасштабной войны памятник Пушкину на Приморском бульваре стал одним из главных объектов споров вокруг деколонизации Одессы. Часть общественности считает его символом российской имперской культуры, другая — важной частью истории города. Против сноса выступал и бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, утверждая, что памятник связан с историей города и находится в зоне ЮНЕСКО.

В 2023 году Кабмин исключил памятник из Государственного реестра памятников культурного наследия национального значения, что открыло возможность для демонтажа.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер подписал распоряжение о демонтаже памятника.

В декабре 2024 года депутаты Одесского горсовета поддержали выделение средств на разработку проекта демонтажа.

Монумент неоднократно становился объектом акций: его обливали красной краской, забрасывали яйцами, клеили таблички «Окупант» и оставляли надписи «Хочу в музей к Кате».

Осенью 2025 года памятник закрыли деревянным саркофагом или «коробкой». На конструкции разместили баннер «Исторический центр Одессы».

