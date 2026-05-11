Елена Иванова официально возглавила департамент культуры Одесского горсовета с 11 мая.

Назначение состоялось без конкурса, но с испытательным сроком.

Ранее департамент возглавлял Иван Липтуга, который ушел в отставку в ноябре 2025 года.

Что известно о назначении Елены Ивановой

Исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение о назначении Елены Ивановой директором департамента культуры, туризма и охраны культурного наследия Одесского городского совета. Соответствующий документ обнародовала пресс-служба мэрии.

К выполнению обязанностей новая руководительница приступила 11 мая. Назначение состоялось без проведения конкурса, однако для Ивановой предусмотрен испытательный срок.

До перехода в мэрию Елена Иванова занимала должность декана факультета журналистики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

До Елены Ивановой департамент культуры, туризма и охраны культурного наследия Одесского горсовета возглавлял Иван Липтуга. Он был назначен на должность в январе 2023 года, а в ноябре 2025 года подал в отставку.

Декларация новой главы департамента культуры Одессы

Согласно декларации кандидата на должность, Елена Иванова владеет земельным участком площадью 611 квадратных метров в селе Прилиманское под Одессой, а также третью квартиры в Одессе.

Ее супруг Станислав Бирюк владеет земельным участком площадью семь соток в селе Усатово и является совладельцем дома площадью 52,9 квадратного метра в этом же населенном пункте.

Также в декларации указано, что в 2024 году Елена Иванова приобрела автомобиль Suzuki Vitara 2015 года выпуска.

Доход семьи за прошлый год состоял преимущественно из заработной платы Ивановой в университете — 507,9 тысячи гривен. Кроме того, в декларации указан кэшбек в размере 1,4 тысячи гривен.

Среди сбережений семья задекларировала 35 тысяч долларов США и 6 тысяч евро наличными.

