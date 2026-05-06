В Одессе управление по физической культуре и спорту снова сменило руководителя — его временно возглавил Роман Терентьев.

Назначение принял и.о. городского головы Игорь Коваль, Терентьев будет работать до избрания постоянного руководителя.

Согласно декларации, чиновник не имеет собственной недвижимости, но пользуется жильем семьи и арендует квартиру в Одессе.

Это уже не первая кадровая ротация.

Снова смена руководства

Временно исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль принял решение о назначении Романа Терентьева руководителем Управления по физической культуре и спорту Одесского горсовета. К слову, Терентьев исполняет обязанности начальника до момента назначения постоянного руководителя управления.

Добавим, согласно декларации, Роман Терентьев не владеет недвижимостью. В то же время он пользуется домом своего отца площадью 210 кв. м в селе Троицкое и арендует квартиру в Одессе. Его семья также проживает в доме, принадлежащем гражданке Вере Шиккер.

В декларации указано, что семья пользуется несколькими автомобилями: KIA CEE’D 2012 (в пользовании жены), а также Audi Q7 2017 года и BMW 730D 2014 года, которыми владеет супруга чиновника. Официальные доходы в декларации не указаны. Сбережения Терентьева составляют 75 тысяч долларов США, а его жены — 40 тысяч евро.

Стоит отметить, что за несколько месяцев уволилось несколько руководителей управления. В частности, в декабре 2025 года Игорь Коваль уволил предыдущего руководителя управления Руслана Пуздрача, возглавлявшего структуру с 2016 года. 20 декабря обязанности руководителя управления были временно возложены на Алексея Мурина, который до этого работал заместителем начальника и отвечал за организацию массовых спортивных мероприятий и марафонов.

