В Институте ВМС создали три новых факультета для подготовки офицеров флота.

Реформа является частью Стратегии морской безопасности Украины и должна завершиться до 2028 года.

В будущем академия получит новые корпуса, тренажеры, корабли и катера для практики курсантов.

В Институте Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия» стартовал новый этап реформирования системы подготовки офицеров украинского флота. Как сообщили в пресс-службе института, впервые с 2014 года в учебном заведении сформированы три подразделения:

Факультет вооружения готовит штурманов, артиллеристов, ракетчиков, торпедистов и специалистов связи.

готовит штурманов, артиллеристов, ракетчиков, торпедистов и специалистов связи. Факультет корабельной энергетики и водолазных работ занимается подготовкой корабельных механиков и военных водолазов. Также здесь развивают научное направление.

занимается подготовкой корабельных механиков и военных водолазов. Также здесь развивают научное направление. Факультет лидерства отвечает за преподавание общевойсковых дисциплин, специальную физическую подготовку и изучение иностранных языков, прежде всего английского. Основная задача подразделения — формирование офицеров-лидеров для Военно-Морских Сил Украины.

Еще одним этапом реформы стало объединение учебных курсов института в единый курсантский отряд. В учебном заведении считают, что это позволит усилить организацию службы, военное воспитание и сплоченность будущих офицеров флота.

Военно-морская академия Украины: что изменится до 2028 года

В пресс-службе отметили, что реорганизация института является частью реализации Стратегии морской безопасности Украины. В 2024 году Кабинет Министров утвердил план, согласно которому Институт ВМС должен получить статус самостоятельной Военно-морской академии. Завершить реформу планируют до 2028 года.

Ожидается, что в состав будущей академии войдут отделение военной подготовки профессионального колледжа морского транспорта, которое станет Военно-морским колледжем, а также Водолазная школа ВМС. Ее планируют переименовать в «Центр водолазной подготовки и выживания на море».

В рамках дальнейшего развития академия также должна получить новые учебные корпуса, современные тренажеры, а также корабли и катера, на которых будущие офицеры смогут проходить практическую подготовку.

Как возрождали военно-морское образование после аннексии Крыма

Институт ВМС ведет свою современную историю с 2014 года. После аннексии Крыма и Севастополя Россией 103 курсанта Академии ВМС имени П.С. Нахимова, которые остались верны военной присяге, были переведены в Одессу вместе с частью преподавателей и командования.

Позже академию ликвидировали, создав факультет Военно-Морских Сил в составе Одесской национальной морской академии. В 2016 году его реорганизовали в Институт Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия».

