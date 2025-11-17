Ключевые моменты:

Более 60 участников очистили территорию Куяльницкого лимана.

Из воды подняли около 50 автомобильных шин.

Акция — часть совместного восстановления Куяльницкого лимана НПП «Куяльницкий», GoGlobal UA и Черноморского солезавода.

Очистка Куяльницкого лимана от мусора и шин

В субботу, 15 ноября, более 60 волонтеров, ветеранов, одесситов и курсантов собрались на толоку возле Куяльницкого лимана. Участники акции очистили прибрежную территорию и подняли из воды около 50 автомобильных шин. Эти шины годами разрушали экосистему лимана и влияли на его природные лечебные свойства.

Многие шины до сих пор находились прямо в воде, где из-за высокой солености разлагались и выделяли токсичные вещества в воду, воздух и почву.

Главный естествоиспытатель НПП Олег Деркач объясняет: «Шины на побережье Куяльника не только портят ландшафт. Они выделяют тяжелые металлы (особенно цинк), полициклические ароматические углеводороды, синтетический каучук, пластики и другие соединения. Часть из них токсична для живых организмов». Именно поэтому команда снова возвращается на место, чтобы окончательно убрать отходы и защитить природный баланс лимана.

Мероприятие прошло в рамках совместной работы НПП «Куяльницкий», общественной организации GoGlobal UA и Черноморского солезавода. Команда партнеров продолжает системное восстановление лимана: собирает мусор, борется с засорением и готовит экологические решения для снижения уровня солености. В дальнейшем планируется создание удобной и инклюзивной рекреационной зоны с необходимой инфраструктурой.

Напомним, в субботу у здания городской военной администрации в Одессе прошла очередная акция инициативной группы «Гроші на ЗСУ!». На этот раз ее участники призвали власти заняться не только уборкой города в рамках активно реализуемого месячника чистоты.

Читайте также: