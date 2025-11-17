Ключевые моменты:

Депутат Александр Байдерин обвинил и.о. мэра Одессы Игоря Коваля в затягивании подписания земельных решений.

По словам депутата, часть одесситов уже несколько месяцев не может получить официальное оформление решений сессии.

Комиссия поддержала предложение обратиться к Ковалю с просьбой ускорить процедуру.

Игорь Коваль отверг обвинения, заявив, что решения подписываются максимум в течение пяти дней.

Ситуация стала предметом обсуждения из-за замедления инвестиционных и бизнес-проектов в условиях военного времени.

Об этом во время заседания постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных прав сообщил депутат Александр Байдерин.

По словам депутата, одесситы, ожидающие оформления принятых сессионных решений, вынуждены месяцами ждать официальных подписи. Он предложил включить в повестку заседания обращение к и.о. мэра с требованием ускорить процесс.

«В условиях военного времени инвесторы – на вес золота. Мы должны не просто поддерживать тех, кто готов развивать проекты, а всячески создавать им условия. А сейчас люди, некоторые – ещё с апреля, ждут подписания решений и не могут приступить к реализации своих бизнес-планов», – подчеркнул Байдерин.

Комиссия поддержала его предложение.

В свою очередь Коваль отверг обвинения и заявил, что озвученная информация не соответствует действительности.

«Похоже на недоразумение. Решения сессии всегда подписывались мной и Трухановым практически автоматически – в любом случае не позже чем через пять дней после их принятия. Поэтому то, что сказал депутат, невозможно на 500%», – пояснил Коваль.

Источник: Думская