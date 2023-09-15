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Одесса купит 13 многосекционных трамваев для маршрута “Север-Юг”

Одесса купит 13 многосекционных трамваев для маршрута “Север-Юг”

Реализация проекта «Север-Юг» в Одессе подходит к заключительному этапу. Для этого маршрута город купит 13 новых многосекционных трамваев.

Об этом во время сегоднешнего заседания Городского трехстороннего социально-экономического совета сообщила директор КП «Одесгорэлектротранс» Инесса Мандрус.

Она отметила, что маршрут трамвая №7 от ул. Паустовского до 16-й станции Люстдорфской дороги очень популярен среди жителей и гостей города. Этим маршрутом пользуется 21,2 % от общего количества всех пассажиров, перевозимых городским электротранспортом.

За кредитные деньги Европейского инвестиционного банка Одессы предусмотрено приобретение 13 новых многосекционных трамваев с низким уровнем пола. Ожидается уплата авансового платежа за их поставку. 

Покупка новых вагонов позволит еще больше увеличить объемы пассажирских перевозок трамваем благодаря замене автобусов малой пассажировместимости на современный электротранспорт.

Напомним, 28 июля 2022 года в Одессе запустили трамвайный маршрут «Север – Юг». Теперь жители поселка Котовского, Лузановки, Пересыпи смогут добраться до центральной части города на трамвае №7.  

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Редакция ПРОФИЛЬ

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