Ключевые моменты:

Приложение 112 доступно для Android и iOS.

Для вызова помощи достаточно нажать одну кнопку.

Авторизация через банк или «Дію» экономит время в экстренных случаях.

Приложение 112 в Украине: как работает экстренная помощь

Министерство внутренних дел Украины запустило официальное мобильное приложение 112 — сервис экстренной помощи, который дополняет единый номер вызова экстренных служб. С его помощью можно быстро связаться с оператором в критической ситуации.

Как сообщила заместитель директора ГУ «Центр инфраструктуры и технологий» МВД Украины Алина Шевчук в эфире Украинского радио, приложение уже доступно для скачивания в официальных магазинах приложений для смартфонов на базе Android и iOS.

Приложение является официальным сервисом службы 112. Для начала работы пользователю нужно пройти авторизацию — через банковские сервисы или приложение «Дія». Это позволяет системе сразу идентифицировать человека и не тратить лишнее время на уточнение данных во время чрезвычайной ситуации.

Интерфейс приложения максимально простой — фактически это одна кнопка вызова. После соединения оператор сам выясняет обстоятельства и координирует работу всех нужных служб: полиции, спасателей, медиков или аварийных бригад.

Сервис работает как через мобильную сеть, так и через интернет. Даже если на счету нет средств, вызвать помощь можно по Wi-Fi — например, в укрытии или общественном месте. В МВД отмечают, что время ожидания ответа оператора не превышает 30 секунд, даже при большом количестве обращений, в том числе во время обстрелов.

Приложение 112 официально заработало 18 декабря 2025 года. За это время через него уже поступали обращения, связанные с вопросами безопасности и последствиями обстрелов, включая повреждение имущества.

Читайте также: