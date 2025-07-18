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Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил провести проверки забронированных работников предприятий критической инфраструктуры.

Проверки имеют целью обеспечить прозрачность назначений и эффективность работы забронированных сотрудников.

Детали поручения и цель проверок

Соответствующее поручение получили заместители городского головы, руководители районных администраций, а также Департамент мобилизационной работы и начальник Отдела по вопросам предотвращения коррупции. Геннадий Труханов отметил, что государство предоставило не только право осуществлять бронирование сотрудников критической инфраструктуры, но и возложило ответственность за этот процесс.

Городской голова подчеркнул, что во время войны обеспечение города жизненно необходимыми услугами, такими как водоснабжение, электроэнергия, медицина, транспорт и другие базовые функции, приобретает особое значение. Поэтому, по его словам, все назначения должны быть прозрачными, а эффективность каждого забронированного работника — подотчетной. Геннадий Труханов также выразил надежду, что проверки охватят все предприятия критической инфраструктуры, работающие в городе.

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