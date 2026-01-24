Ключевые моменты:

В Одессе сегодня произошло ДТП на перекрестке улиц Тополевой и Академика Королева.

После столкновения автомобиль вылетел на тротуар и сбил 71-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.

Водителей проверяют на состояние опьянения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, авария случилась днем на нерегулируемом перекрестке улиц Академика Королева и Тополевой. По предварительным данным, 37-летняя водитель автомобиля Honda, выполняя разворот, не пропустила Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

Удар был такой силы, что 39-летний водитель Volkswagen потерял управление. Автомобиль вылетел с проезжей части прямо на тротуар, где в этот момент находилась 71-летняя женщина. Пострадавшую госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обоих водителей направили на медицинское освидетельствование для проверки на состояние опьянения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

