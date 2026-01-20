Ключевые моменты:

ДТП произошло днем 19 января в Пересыпском районе Одессы; неуправляемый автомобиль вылетел с дороги.

16-летний подросток получил травмы и был экстренно госпитализирован.

Полиция проверяет 70-летнего водителя на наличие алкоголя в крови и устанавливает причины потери управления.

Авария случилась в понедельник, 19 января. По предварительным данным правоохранителей, 70-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, в результате чего машина изменила траекторию движения и выехала за пределы проезжей части.

Под удар попал 16-летний подросток, который стоял на тротуаре. С места происшествия пострадавшего немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи. О тяжести полученных им травм пока не сообщается.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области. Был ли водитель в момеонт ДТП пьян, пока не уточняется.

