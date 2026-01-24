Ключевые моменты:

В Пересыпском районе Одессы сгорел частный одноэтажный жилой дом.

Во время тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины.

Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Как сообщили сегодня утром в областном управлении ГСЧС, пожар вспыхнул в частном одноэтажном доме по улице Тихой. Огонь уничтожил домашнее имущество.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно приступили к ликвидации огня, однако спасти жильцов не удалось.

«К сожалению, во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек: мужчины (1958 года рождения) и женщины (1953 года рождения)», – рассказали в ГСЧС.

Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

Всего для борьбы с огнем от ГСЧС задействовались 20 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники.

Напомним, вечером 19 января в Одессе тушили пожар в жилом доме на улице Конной – тогда пострадала женщина 1964 года рождения.

Фото иллюстративное