Ключевые моменты:
- В Черноморске Lexus сбил 79-летнюю женщину на пешеходном переходе.
- Пострадавшая умерла в больнице от полученных травм.
- Водитель был трезв, по факту ДТП открыто уголовное производство.
- Полиция проводит экспертизы и устанавливает обстоятельства аварии.
По данным областного управления Нацполиции, 42-летний водитель легкового автомобиля Lexus совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Водитель не пострадал. Проверка показала, что в момент аварии он был трезв.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Назначен ряд судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.
Правоохранители в очередной раз призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила и выбирать безопасную скорость.
Кстати, напомним, что Одесская область попала в тройку регионов с наибольшим количеством протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.