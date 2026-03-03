Ключевые моменты:

  • В Черноморске Lexus сбил 79-летнюю женщину на пешеходном переходе.
  • Пострадавшая умерла в больнице от полученных травм.
  • Водитель был трезв, по факту ДТП открыто уголовное производство.
  • Полиция проводит экспертизы и устанавливает обстоятельства аварии.

По данным областного управления Нацполиции, 42-летний водитель легкового автомобиля Lexus совершил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую оперативно доставили в городскую больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель не пострадал. Проверка показала, что в момент аварии он был трезв.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Назначен ряд судебных экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП.

Правоохранители в очередной раз призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила и выбирать безопасную скорость.

Кстати, напомним, что Одесская область попала в тройку регионов с наибольшим количеством протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

