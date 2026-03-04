Ключевые моменты:
- В январе на трассе Одесса – Рени водительница Toyota съехала в кювет и перевернулась.
- В ДТП пострадала ее 64-летняя мать, получив травму головы и перелом бедра.
- Водитель была трезва, но не справилась с управлением на гололеде.
- Обвинительный акт направлен в суд, женщине грозит до трех лет ограничения свободы.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 35-летняя жительница Саратской громады на автомобиле Toyota Fortuner не учла сложные погодные условия. Двигаясь по трассе Одесса – Рени во время гололеда, женщина не справилась с управлением, в результате чего внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.
Сама водительница в ДТП не пострадала, однако ее 64-летняя мать, находившаяся на пассажирском сиденье, получила серьезные травмы. Медики диагностировали у пожилой женщины травму головы и перелом бедра, что квалифицируется как телесные повреждения средней тяжести.
Проверка показала, что в момент аварии женщина была трезва.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, в том числе заключения ряда судебных экспертиз. Женщине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшей телесных повреждений средней тяжести.
Максимальное наказание по ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает до трёх лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Обвинительный акт направлен в суд.
