Ключевые моменты:

В январе на трассе Одесса – Рени водительница Toyota съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП пострадала ее 64-летняя мать, получив травму головы и перелом бедра.

Водитель была трезва, но не справилась с управлением на гололеде.

Обвинительный акт направлен в суд, женщине грозит до трех лет ограничения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 35-летняя жительница Саратской громады на автомобиле Toyota Fortuner не учла сложные погодные условия. Двигаясь по трассе Одесса – Рени во время гололеда, женщина не справилась с управлением, в результате чего внедорожник вылетел в кювет и перевернулся.

Сама водительница в ДТП не пострадала, однако ее 64-летняя мать, находившаяся на пассажирском сиденье, получила серьезные травмы. Медики диагностировали у пожилой женщины травму головы и перелом бедра, что квалифицируется как телесные повреждения средней тяжести.

Проверка показала, что в момент аварии женщина была трезва.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в том числе заключения ряда судебных экспертиз. Женщине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшей телесных повреждений средней тяжести.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает до трёх лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок. Обвинительный акт направлен в суд.

Также напомним, что «покатушки» на Куяльнике закончились вмешательством полиции.