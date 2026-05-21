Ключевые моменты:

Родственники павших защитников и руководство городской военной администрации украсили вышитыми лентами мемориальные стенды в парке Шевченко.

Во время мероприятия семьям двух погибших одесских героев вручили государственные и военные награды, присвоенные посмертно.

«Вышиванка – это наш национальный код, за который сейчас борется вся страна. Те, кто погиб на поле боя, уже никогда не наденут ее, поэтому наш высший долг – сохранить память о них», – отметил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Во время памятного мероприятия состоялась церемония передачи государственных наград родственникам павших защитников. Указами Президента Украины и решениями Главнокомандующего ВСУ орденом «За мужество» III степени и Комбатантским Крестом посмертно награждены двое одесситов – Юрий Глодан и Андрей Грушевский.

Юрий Глодан (позывной «Набат») был штурмовиком 3-й отдельной штурмовой бригады. Его трагическую историю знает вся Одесса: в апреле 2022 года мужчина потерял всю свою семью – трехмесячную дочку Киру, жену Валерию и тещу – во время российского ракетного удара по жилому комплексу «Тирас». После этого Юрий пошел защищать родину и героически погиб в сентябре 2023 года во время освобождения Андреевки на Донетчине.

Также государственные награды передали семье Андрея Грушецкого (позывной «Груня») – сапера и штурмовика ССО «Азов», который отдал жизнь за Украину в июне 2022 года.

Глава ГВА Сергей Лысак выразил глубокие соболезнования матерям, женам и детям павших воинов, подчеркнув, что город всегда будет помнить, благодаря кому Одесса сегодня живет под украинским флагом.

Напомним, сегодня, в четверг, 21 мая, украинцы по всему миру отмечают День вышиванки.