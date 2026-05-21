Ключевые моменты:
- Правительство готовит новый механизм автоматических расчетов за электроэнергию для водоканалов и предприятий теплоснабжения
- До 50% себестоимости воды составляет именно электроэнергия, а ее рыночная цена за последние годы выросла более чем вдвое
- Водоканалы не меняли тарифы и продолжают накапливать долги даже при стабильной оплате коммуналки населением
- Эксперт считает, что без повышения тарифов новый механизм может лишь углубить финансовый кризис коммунальных предприятий
Материал подготовлен на основе публикации журналиста-расследователя и блогера Евгения Плинского, который объяснил, почему украинские водоканалы стремительно накапливают долги за электроэнергию и почему это может закончиться повышением тарифов. В тексте упоминаются заявление первого вице-премьера Юлии Свириденко, новый закон №4777 о передаче тарифных полномочий местным властям и реальная ситуация на рынке электроэнергии. Также использованы открытые данные о тарифах водоканалов и расходах коммунальных предприятий во время войны.
Почему в Украине заговорили о неизбежном повышении тарифов на воду
В Украине фактически завершается эпоха так называемого «тарифного популизма». Об этом в своем Facebook написал журналист-расследователь Евгений Плинский, комментируя новые правительственные инициативы по расчетам на рынке электроэнергии.
Поводом для дискуссии стало заявление первого вице-премьера Юлии Свириденко о подготовке системных решений для стабилизации расчетов в энергетической сфере.
По словам Плинского, речь идет о попытке властей распутать огромный клубок долгов коммунальных предприятий за электроэнергию и не допустить дальнейшего накопления задолженности.
Справка ОЖ
Евгений Плинский — украинский журналист, медиаэксперт и блогер, специализирующийся на темах борьбы с коррупцией, теневой экономики и таможенных схем. Евгений Плинский активно ведет собственные информационные ресурсы (YouTube-канал, Telegram-канал, Facebook-страницу), где публикует расследования о деятельности таможни и бизнеса.
Почему именно водоканалы стали крупнейшими должниками
Журналист подчеркивает: именно водоканалы являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди коммунальных предприятий.
— Стоимость воды из крана на 50% состоит из стоимости электроэнергии, — объясняет он.
Электроэнергия необходима фактически на каждом этапе: чтобы поднять воду из скважин или рек, очистить ее и транспортировать через тысячи километров трубопроводов к потребителям.
В качестве примера Плинский приводит Киев, где сети водоснабжения имеют высокий уровень износа — около 70%.
— Даже по этим ржавым трубам не потечет вода, если не будет электричества, — отмечает журналист.
Почему старые тарифы больше не работают
Одной из главных проблем эксперт называет то, что тарифы для крупных городов долгое время оставались фактически замороженными.
По его словам, тарифная система не успевала за стремительным ростом стоимости электроэнергии. Если несколько лет назад средняя цена электричества на рынке составляла около 4,95 грн, то теперь — уже более 10 грн.
При этом население в большинстве случаев продолжает оплачивать коммунальные услуги.
Плинский приводит пример столицы, где долги за воду имеют лишь около 5% абонентов.
Однако даже этого недостаточно для покрытия расходов предприятий.
Что показал пример Хмельницкого
Показательной журналист называет ситуацию в Хмельницком.
Там водоканал получил от потребителей чуть более 20 млн грн платежей, тогда как только за электроэнергию предприятию необходимо было заплатить около 30 млн грн.
Дополнительное финансовое давление создают отключения света и необходимость постоянно использовать генераторы, требующие дорогого топлива.
По словам Плинского, из-за дефицита средств водоканалам становится все сложнее не только модернизировать сети, но и закупать реагенты для очистки воды.
Как будет работать новый механизм расчетов
Для решения проблемы правительство предлагает специальный механизм поставки электроэнергии для предприятий теплоснабжения, водоканалов и государственных шахт.
— Фактически, — объясняет журналист, — речь идет о системе эскроу-счетов.
После оплаты коммунальных услуг банк автоматически будет списывать часть средств в пользу энергетических компаний — даже без отдельного согласования с руководством водоканала.
Оставшаяся часть средств будет поступать самому предприятию.
Почему без повышения тарифов это может не сработать
По мнению Плинского, даже правильная идея может оказаться неэффективной без пересмотра тарифов.
Он считает, что после запуска новой системы энергетики фактически будут забирать большую часть средств, а у водоканалов не останется ресурсов для работы и ремонта сетей.
Отдельно журналист обращает внимание на то, что после принятия закона №4777 ответственность за установление тарифов во время военного положения перешла к местным властям.
Именно поэтому, считает он, муниципалитеты теперь окажутся перед сложным выбором: либо объяснять людям необходимость повышения тарифов, либо рисковать стабильностью водоснабжения.
— Не будет расчетов с энергетиками — не будет и воды, — подытожил Плинский.
Сейчас в Одессе действуют такие тарифы на воду:
- Водоснабжение: 14,93 грн за 1 куб. м (без НДС) или 17,916 грн (с НДС)
- Водоотведение (канализация): 14,37 грн за 1 куб. м (без НДС) или 17,244 грн (с НДС).
- Итого: 29,30 грн (без НДС) или 35,16 грн за 1 куб. м (с НДС).
Для сравнения приводим таблицу с тарифами на воду в других крупных городах Украины.
|Область
|Поставщик
|Водоснабжение
|Водоотведение
|Итого
|Винницкая обл.
|КП «Винницаоблводоканал»
|15,744
|9,876
|25,620
|Волынская обл.
|КП «Луцкводоканал»
|12,204
|16,212
|28,416
|Днепропетровская обл.
|КП «Аульский водовод»
|13,416
|12,696
|26,112
|КП «Днепроводоканал»
|18,156
|13,200
|31,356
|КВП «Горводоканал» Каменское
|13,092
|10,296
|23,388
|КП «Кривбассводоканал»
|15,972
|15,396
|31,368
|Житомирская обл.
|КП «Житомирводоканал»
|18,264
|19,272
|37,536
|Закарпатская обл.
|КП «ВУВКХ Ужгорода»
|26,520
|16,344
|42,864
|Запорожская обл.
|КП «Бердянскводоканал»
|30,876
|26,196
|57,072
|КП «Водоканал» Запорожье
|17,808
|10,560
|28,368
|КП «Облводоканал» Запорожская
|25,044
|40,512
|65,556
|Ивано-Франковская обл.
|КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром»
|12,948
|15,288
|28,236
|Киевская обл.
|ПАО АК «Киевводоканал»
|16,164
|14,220
|30,384
|Кировоградская обл.
|ОКВП «Днепр-Кировоград»
|25,212
|20,760
|45,972
|Львовская обл.
|КП «Дрогобычводоканал»
|28,620
|14,736
|43,356
|КП «Львовводоканал»
|17,292
|8,592
|25,884
|Николаевская обл.
|КП «Николаевводоканал»
|17,532
|16,512
|34,044
|Одесская обл.
|ООО «Инфокс» («Инфоксводоканал»)
|17,916
|17,244
|35,160
|Полтавская обл.
|КП «Кременчугводоканал»
|14,304
|17,496
|31,800
|КП «Полтававодоканал»
|16,488
|17,280
|33,768
|Ровенская обл.
|ВКП ВКХ «Ровнооблводоканал»
|16,680
|15,912
|32,592
|Сумская обл.
|КП «Горводоканал» Сумы
|15,984
|16,668
|32,652
|Тернопольская обл.
|КП «Тернопольводоканал»
|17,580
|19,116
|36,696
|Харьковская обл.
|КП «Харьковводоканал»
|16,032
|8,484
|24,516
|Херсонская обл.
|КП «ВУВКХ Херсона»
|15,780
|14,916
|30,696
|Хмельницкая обл.
|КП «Гортепловодоэнергия» (Каменец-Подольский)
|17,892
|14,904
|32,796
|КП «Хмельницкводоканал»
|14,172
|13,224
|27,396
|Черкасская обл.
|КП «Уманьводоканал»
|34,164
|23,340
|57,504
|КП «Черкассыводоканал»
|13,848
|13,800
|27,648
|Черновицкая обл.
|КП «Черновцыводоканал»
|17,916
|9,996
|27,912
|Черниговская обл.
|КП «Черниговводоканал»
|15,564
|15,348
|30,912
Напомним, что филиал «Инфоксводоканал» официально объявил о намерении пересмотреть стоимость своих услуг.
