Ключевые моменты:

Правительство готовит новый механизм автоматических расчетов за электроэнергию для водоканалов и предприятий теплоснабжения

До 50% себестоимости воды составляет именно электроэнергия, а ее рыночная цена за последние годы выросла более чем вдвое

Водоканалы не меняли тарифы и продолжают накапливать долги даже при стабильной оплате коммуналки населением

Эксперт считает, что без повышения тарифов новый механизм может лишь углубить финансовый кризис коммунальных предприятий

Материал подготовлен на основе публикации журналиста-расследователя и блогера Евгения Плинского, который объяснил, почему украинские водоканалы стремительно накапливают долги за электроэнергию и почему это может закончиться повышением тарифов. В тексте упоминаются заявление первого вице-премьера Юлии Свириденко, новый закон №4777 о передаче тарифных полномочий местным властям и реальная ситуация на рынке электроэнергии. Также использованы открытые данные о тарифах водоканалов и расходах коммунальных предприятий во время войны.

Почему в Украине заговорили о неизбежном повышении тарифов на воду

В Украине фактически завершается эпоха так называемого «тарифного популизма». Об этом в своем Facebook написал журналист-расследователь Евгений Плинский, комментируя новые правительственные инициативы по расчетам на рынке электроэнергии.

Поводом для дискуссии стало заявление первого вице-премьера Юлии Свириденко о подготовке системных решений для стабилизации расчетов в энергетической сфере.

По словам Плинского, речь идет о попытке властей распутать огромный клубок долгов коммунальных предприятий за электроэнергию и не допустить дальнейшего накопления задолженности.

Справка ОЖ

Евгений Плинский — украинский журналист, медиаэксперт и блогер, специализирующийся на темах борьбы с коррупцией, теневой экономики и таможенных схем. Евгений Плинский активно ведет собственные информационные ресурсы (YouTube-канал, Telegram-канал, Facebook-страницу), где публикует расследования о деятельности таможни и бизнеса.

Почему именно водоканалы стали крупнейшими должниками

Журналист подчеркивает: именно водоканалы являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии среди коммунальных предприятий.

— Стоимость воды из крана на 50% состоит из стоимости электроэнергии, — объясняет он.

Электроэнергия необходима фактически на каждом этапе: чтобы поднять воду из скважин или рек, очистить ее и транспортировать через тысячи километров трубопроводов к потребителям.

В качестве примера Плинский приводит Киев, где сети водоснабжения имеют высокий уровень износа — около 70%.

— Даже по этим ржавым трубам не потечет вода, если не будет электричества, — отмечает журналист.

Почему старые тарифы больше не работают

Одной из главных проблем эксперт называет то, что тарифы для крупных городов долгое время оставались фактически замороженными.

По его словам, тарифная система не успевала за стремительным ростом стоимости электроэнергии. Если несколько лет назад средняя цена электричества на рынке составляла около 4,95 грн, то теперь — уже более 10 грн.

При этом население в большинстве случаев продолжает оплачивать коммунальные услуги.

Плинский приводит пример столицы, где долги за воду имеют лишь около 5% абонентов.

Однако даже этого недостаточно для покрытия расходов предприятий.

Что показал пример Хмельницкого

Показательной журналист называет ситуацию в Хмельницком.

Там водоканал получил от потребителей чуть более 20 млн грн платежей, тогда как только за электроэнергию предприятию необходимо было заплатить около 30 млн грн.

Дополнительное финансовое давление создают отключения света и необходимость постоянно использовать генераторы, требующие дорогого топлива.

По словам Плинского, из-за дефицита средств водоканалам становится все сложнее не только модернизировать сети, но и закупать реагенты для очистки воды.

Как будет работать новый механизм расчетов

Для решения проблемы правительство предлагает специальный механизм поставки электроэнергии для предприятий теплоснабжения, водоканалов и государственных шахт.

— Фактически, — объясняет журналист, — речь идет о системе эскроу-счетов.

После оплаты коммунальных услуг банк автоматически будет списывать часть средств в пользу энергетических компаний — даже без отдельного согласования с руководством водоканала.

Оставшаяся часть средств будет поступать самому предприятию.

Почему без повышения тарифов это может не сработать

По мнению Плинского, даже правильная идея может оказаться неэффективной без пересмотра тарифов.

Он считает, что после запуска новой системы энергетики фактически будут забирать большую часть средств, а у водоканалов не останется ресурсов для работы и ремонта сетей.

Отдельно журналист обращает внимание на то, что после принятия закона №4777 ответственность за установление тарифов во время военного положения перешла к местным властям.

Именно поэтому, считает он, муниципалитеты теперь окажутся перед сложным выбором: либо объяснять людям необходимость повышения тарифов, либо рисковать стабильностью водоснабжения.

— Не будет расчетов с энергетиками — не будет и воды, — подытожил Плинский.

Сейчас в Одессе действуют такие тарифы на воду:

Водоснабжение: 14,93 грн за 1 куб. м (без НДС) или 17,916 грн (с НДС)

Водоотведение (канализация): 14,37 грн за 1 куб. м (без НДС) или 17,244 грн (с НДС).

Итого: 29,30 грн (без НДС) или 35,16 грн за 1 куб. м (с НДС).

Для сравнения приводим таблицу с тарифами на воду в других крупных городах Украины.

Область Поставщик Водоснабжение Водоотведение Итого Винницкая обл. КП «Винницаоблводоканал» 15,744 9,876 25,620 Волынская обл. КП «Луцкводоканал» 12,204 16,212 28,416 Днепропетровская обл. КП «Аульский водовод» 13,416 12,696 26,112 КП «Днепроводоканал» 18,156 13,200 31,356 КВП «Горводоканал» Каменское 13,092 10,296 23,388 КП «Кривбассводоканал» 15,972 15,396 31,368 Житомирская обл. КП «Житомирводоканал» 18,264 19,272 37,536 Закарпатская обл. КП «ВУВКХ Ужгорода» 26,520 16,344 42,864 Запорожская обл. КП «Бердянскводоканал» 30,876 26,196 57,072 КП «Водоканал» Запорожье 17,808 10,560 28,368 КП «Облводоканал» Запорожская 25,044 40,512 65,556 Ивано-Франковская обл. КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» 12,948 15,288 28,236 Киевская обл. ПАО АК «Киевводоканал» 16,164 14,220 30,384 Кировоградская обл. ОКВП «Днепр-Кировоград» 25,212 20,760 45,972 Львовская обл. КП «Дрогобычводоканал» 28,620 14,736 43,356 КП «Львовводоканал» 17,292 8,592 25,884 Николаевская обл. КП «Николаевводоканал» 17,532 16,512 34,044 Одесская обл. ООО «Инфокс» («Инфоксводоканал») 17,916 17,244 35,160 Полтавская обл. КП «Кременчугводоканал» 14,304 17,496 31,800 КП «Полтававодоканал» 16,488 17,280 33,768 Ровенская обл. ВКП ВКХ «Ровнооблводоканал» 16,680 15,912 32,592 Сумская обл. КП «Горводоканал» Сумы 15,984 16,668 32,652 Тернопольская обл. КП «Тернопольводоканал» 17,580 19,116 36,696 Харьковская обл. КП «Харьковводоканал» 16,032 8,484 24,516 Херсонская обл. КП «ВУВКХ Херсона» 15,780 14,916 30,696 Хмельницкая обл. КП «Гортепловодоэнергия» (Каменец-Подольский) 17,892 14,904 32,796 КП «Хмельницкводоканал» 14,172 13,224 27,396 Черкасская обл. КП «Уманьводоканал» 34,164 23,340 57,504 КП «Черкассыводоканал» 13,848 13,800 27,648 Черновицкая обл. КП «Черновцыводоканал» 17,916 9,996 27,912 Черниговская обл. КП «Черниговводоканал» 15,564 15,348 30,912

